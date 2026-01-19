'Большая серая зона': оккупанты не могут захватить Гуляйполе и пытаются его заминировать, – Волошин

Ситуация на Гуляйпольском направлении остается критически напряженной. Российские войска не могут закрепиться в самом городе.

Именно поэтому прибегают к штурмам, авиаударам и тотальному минированию территории. Об этом в комментарии "Укринформу" рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

По его словам, Гуляйполе сейчас превратилось в "большую серую зону".

"Есть позиции Сил обороны Украины на разных окраинах, в середине города не может ни враг закрепиться, ни мы удержаться", – отметил он.

В центральной части города постоянно происходят боевые столкновения между штурмовыми группами, что делает контроль над территорией невозможным для любой стороны.

Из-за неспособности врага захватить город оккупанты применяют тотальное минирование.

"Саперные подразделения противника получили значительное количество и противопехотных, и противотанковых мин ТМ-72 для того, чтобы заминировать все дороги, улицы, дворы", – пояснил Волошин.

По его словам, минирование осуществляется как вручную, так и дистанционно с использованием дронов.

За минувшие сутки зафиксировано рекордное количество авиаударов – 14, с применением 106 корректируемых авиационных бомб.

Кроме того, значительным разрушениям подвергся населенный пункт Зализничное, который, по словам Волошина, "фактически сравнивают с землей".

Активно применяются и беспилотники-камикадзе: за минувшие сутки их зафиксировано 1752, из которых не менее 1200 были на Гуляйполе.

Как сообщал OBOZ.UA, город Гуляйполе Запорожской области находится в статусе большой "серой зоны", где не прекращаются боевые действия. На этом направлении идут бои между украинскими и российскими штурмовиками.

