Продолжаются бои между штурмовиками: в ВСУ рассказали о ситуации в Гуляйполе. Карта

Город Гуляйполе Запорожской области сейчас находится в статусе большой "серой зоны", где не прекращаются боевые действия. На этом направлении идут бои между украинскими и российскими штурмовиками.

Представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона рассказал, что оккупанты атакуют позиции украинских военных с нескольких направлений, в частности с севера, юга и запада города.

Спикер уточнил, что бои происходят не только на окраинах, но и непосредственно в пределах Гуляйполя. По его словам, в городе действуют небольшие вражеские группы, которые выполняют разведывательно-поисковые и штурмовые задачи.

Штурмовые подразделения россиян заходят в город, где вступают в боевые столкновения с украинскими штурмовиками, однако не имеют возможности закрепиться на позициях.

Как отметил Волошин, только за минувшие сутки в районе Гуляйполя зафиксировали более 10 таких столкновений.

Ранее OBOZ.UA сообщал, российские войска продолжают удерживать село Грабовское на Сумщине, однако дальнейшее продвижение противника остановлено. По данным Государственной пограничной службы, Силы обороны системно наносят удары по врагу, не давая ему возможности расширить боевые действия в регионе.

Также напомним, Силы обороны Украины продолжают сдерживать вражеские атаки в Донецкой области и улучшают свое тактическое положение. Опубликованные 10 января видеозаписи с геолокацией подтверждают продвижение украинских войск на южной окраине Константиновки.

