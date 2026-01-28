Больше, чем страны НАТО: в СНБО сказали, сколько процентов ВВП потратила Украина на оборону и безопасность в 2025 году

Украина в 2025 году направила рекордные более 3,8 трлн грн на оборону и безопасность. Это составляет 43% валового внутреннего продукта. Такие объемы финансирования отражают насущную потребность в военный период, укрепили оборонные возможности страны и усилили ее безопасность в сложных условиях.

Об этом сообщил Совет национальной безопасности и обороны Украины. В СНБО отметили, что финансирование органов сектора безопасности и обороны в 2025 году осуществлено в полном объеме.

Благодаря этим ресурсам государство обеспечило ключевые потребности Вооруженных Сил, силовых структур и других субъектов, выполняющих задачи по защите страны в условиях военного положения.

В СНБО отметили, что в течение года все расходы распределялись равномерно – согласно помесячному графику финансирования.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что поступления в специальный фонд органов сектора безопасности и обороны выросли гораздо больше, чем ожидалось.

Фактические расходы в 2025 году превысили годовой план в 4,8 раза, что свидетельствует о высоких темпах мобилизации ресурсов и эффективном государственном управлении финансами в оборонной сфере.

Также потребности обороны Украины на 2026 год оцениваются минимум в 120 миллиардов долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, наша страна увеличила расходы на свою армию более чем в восемь раз за последние пять лет. Украина вошла в топ-10 стран мира по расходам на оборону.

