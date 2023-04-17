Больше всего пострадали две области: разведка Британии дала прогноз, сколько времени понадобится на разминирование Украины

Вторжение государства-террориста России в Украину привело к серьезной минной опасности в некоторых областях нашей страны. Даже после деоккупации регионов мирные жители продолжают ставать жертвами вражеских мин, снарядов и боеприпасов.

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Наиболее пострадавшими территориями являются Херсонская и Харьковская области. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в Twitter.

Ежедневно в Украине продолжают поступать сообщения о жертвах среди гражданского населения, связанных с минами. С приходом весны и увеличением числа людей, занятых в сельскохозяйственной деятельности, возрастет риск подрыва гражданских на российских минах.

С начала вторжения РФ в Украину было зарегистрировано более 750 жертв среди гражданского населения, связанных с минами. Стоит отметить, что в каждом восьмом случае пострадал ребенок.

В британской разведке прогнозируют, что Украине потребуется не менее десяти лет, чтобы очистить территории от российских мин и боеприпасов.

Напомним, в селе Снежковка Изюмского района на Харьковщине 9 апреля гражданский подорвался на российской мине "Лепесток". Мужчина выжил и находится в больнице.

Ранее сообщалось, что в Киевской области тракторист подорвался на мине, которую оставили после себя российские оккупанты. Инцидент произошел между селами Русанов и Светильня.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее вблизи Макарова Киевской области во время выполнения полевых работ на противотанковой мине подорвался трактор. В результате взрыва водитель техники получил легкие травмы.

– В Херсонской области во время работы в поле погиб 65-летний мужчина. Он наткнулся на взрывчатку, которую оставили после себя российские оккупационные войска.

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