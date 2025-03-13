Больше всего потерь из-за дронов: в ООН обнародовали новый доклад по убийствам украинцев оккупантами

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обновило доклад "Защита гражданского населения во время вооруженного конфликта" данными за февраль 2025 года. В частности, в указанном месяце в Украине было убито по меньшей мере 123 гражданских лица и еще 567 получили ранения.

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В ООН тщательно не указывают, кем конкретно были убиты и ранены люди. Но в докладе сказано, что "подавляющее большинство жертв среди гражданского населения – 94 процента – произошло на территории, которую контролирует Украина".

Указанные показатели по сравнению с январем 2025 года (148 погибших, 761 раненых) уменьшились на 24 процента, но выросли на 35 процентов по сравнению с февралем 2024 года.

"Как и в декабре 2024 года и январе 2025 года, дроны малого радиуса действия, включая беспилотные летательные аппараты, повлекли наибольшее количество потерь, превышая количество потерь от любого другого вида оружия. На подконтрольных украинскому правительству частях Херсонской области это оружие повлекло 63 процента потерь", – говорится в докладе.

Больше всего потерь – 77% – пришлось на линию фронта, прежде всего в Донецкой и Херсонской областях.

"Только в Константиновке Донецкой области в результате обстрелов погибли по меньшей мере 18 мирных жителей и 45 получили ранения", – подсчитали в ООН.

Также отмечается, что на высокое количество жертв среди гражданского населения повлияли "несколько ракетных обстрелов, в том числе городов Полтава и Изюм".

В докладе подчеркивается, что приводятся только данные, которые проверены и официально подтверждены. Такие данные ниже реальных чисел потерь среди гражданских лиц, уведомляют в ООН.

По этим данным, всего за время полномасштабной агрессии РФ (т.е. с февраля 2022 по февраль 2025) в Украине погибло 6 286 штатских мужчин, 3 905 женщин, 354 мальчика и 291 девочка (пол еще 28 убитых детей и 1873 взрослых пока не установлен).

Среди 29 768 раненых – 916 мальчиков и 681 девочка (пол 285 детей также пока не удалось установить).

Только в феврале этого года в Украине погибли по меньшей мере 77 мирных мужчин, 42 женщины, двое мальчиков и две девочки, а также были ранены 287 мужчин, 254 женщины, 14 мальчиков и 12 девочек.

Как сообщал OBOZ.UA, ООН приостановила предоставление финансовой помощи в некоторых регионах Украины. Речь идет о программах гуманитарного реагирования, которые в 2024 году охватили около одного миллиона человек. Приостановка произошла из-за "сокращения поддержки со стороны США". Генеральный секретарь Антониу Гутерреш на этот счет уже выразил "глубокую обеспокоенность".

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