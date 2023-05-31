Большинство дронов не сдетонировали: в минобороны РФ признали, что жилые дома не были целями атаки на Москву

В минобороны России признали, что большинство взрывных устройств заложенных в дроны во время атаки на Москву не сдетонировали. Так, кроме работы средств радиоэлектронной борьбы на это повлияло и то, что жилые дома, в которые попали дроны, не были для них основными целями.

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Об этом сообщает российское издание "Коммерсант", ссылаясь на данные минобороны России. Вероятно, в дронах была встроена система защиты от поражения неверных целей.

Так, из трех беспилотных летательных аппаратов, атаковавших Москву во вторник, один взорвался. Однако взрывное устройство не сработало при столкновении со стеной или взорвалось не полностью. Появление пламени после взрыва некоторые эксперты объясняют возгоранием бензина в поврежденном двигателе.

На Ленинском проспекте и улице Профсоюзной тоже не было взрывов. Хотя на улице Профсоюзной кумулятивный боеприпас КЗ-6, предназначенный для пробивания бетонных укреплений, влетел прямо в квартиру.

"По данным минобороны, все эти три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, сбились с курсов и упали. При этом предполагается, что, попав в оказавшиеся на их пути дома, взрывные устройства в БПЛА не сработали еще и потому, что для них они были ложными целями – дроны летели для атаки по другим объектам", – пишет "Коммерсант".

Из этого следует, что вероятно, дроны, запущенные для атаки на Москву, имели встроенную систему защиты от поражения неверных целей, чтобы избежать ненужных жертв среди мирного населения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

30 мая в Новой Москве заявили об атаке врезавшегося в многоэтажку беспилотника, в результате чего прогремел взрыв и возникли "незначительные" повреждения. Позже звуки "хлопка" достались Подмосковью и самой столице – комментируя дым над жилыми кварталами, пропагандисты утверждали, что ПВО сбивало около десятка БПЛА.

Ранее сообщалось, что произошедшая 30 мая атака беспилотников на столицу государства-террориста Москву вызвала неоднозначную реакцию в российском информационном пространстве. Со своей стороны кремлевский диктатор Владимир Путин попытался приуменьшить значение этого нападения на город.