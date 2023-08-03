Большинство контрактников армии РФ пытаются избегать передовой, но их особо не спрашивают – ГУР МО

В России контрактники пытаются разными способами избегать возможной переброски на передовую в Украине. Больше всего они боятся участвовать в штурмах.

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Такое заявление сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Об этом он сказал в эфире "24 канала".

"(В России – ред.) даже контрактники всячески пытаются избегать в своей массе и передвижения на передовую, и непосредственного участия в штурмовых операциях. Другое дело – что их об этом не спрашивают", – сказал Юсов.

При этом российские контрактники признают, что в армии РФ все плохо, командиры – бездари, а кремлевский диктатор Владимир Путин ведет всех "не туда". Хотя это все "мало влияет" на решения и планы российского руководства.

"И задача сегодня – эту реальную картину ужаса, безнадежности и уныния, которую видят россияне на временно оккупированных украинских территориях, попадая под действия украинских сил безопасности и обороны, донести до жителей так называемой РФ. Потому что эту реальность российская пропаганда, конечно, от них скрывает, не показывает", – добавил Юсов.

По его словам, внутри самой России пропаганда работает по принципу тотальной лжи. В частности, россияне живут в режиме перевернутой реальности.

Напомним, руководство государства-террориста России продолжает придумывать способы, как загнать на войну против Украины еще больше орудийного мяса. В частности, диктатор Владимир Путин подписал закон, который повышает на пять лет возраст пребывания в запасе.

Ранее сообщалось, что государство-террорист Россия решила обучать детей управлению беспилотными летательными аппаратами. В Госдуме РФ заявили, что уроки будут включать в себя ведение разведки местности и способы противодействия БПЛА противника.

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