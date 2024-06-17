Большинство украинцев против компромиссов власти в переговорах с Россией – опрос КМИС

Более половины украинцев, а именно 58%, считают, что украинские власти не должны идти на компромиссы в переговорах со страной-агрессором РФ. Они соглашаются, что Украина будет продолжать борьбу столько, сколько потребуется.

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Не согласны с этим утверждением 30% граждан. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 26 мая по 1 июня в рамках проекта "MOBILISE".

В западных регионах мнения о недопустимости компромиссов придерживаются 63% респондентов, в центральных – 59% жителей согласны с этим мнением, в восточных – 55% опрошенных.

Отмечается, что доля тех, кто согласен с этим утверждением, снизилась за последние два года – в мае 2022 этот показатель был 80%. В то же время все равно большинство украинцев выступают за продолжение борьбы с противником сколько это потребуется.

"При этом 65% согласны с утверждением, что результаты возможных переговоров с Россией должны быть вынесены на референдум (не согласны с этим – 25%)", – свидетельствуют результаты опроса. В 2022 году согласных с таким утверждением было больше – 70%.

Как сообщал OBOZ.UA, уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому постепенно снижается с мая 2022 года. Однако по состоянию на май 2024 года большинство опрошенных все еще выражают доверие главе государства.

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