Большинство украинцев верят, что ВСУ смогут освободить всю Украину и выступают против переговоров — опрос

Большинство украинцев верит в то, что Вооруженным силам Украины удастся освободить все оккупированные территории. При этом многие опрошенные не согласны с идеей проведения переговоров со страной агрессором.

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Об этом стало известно из исследования Democratic Initiatives Foundation для Bild. В то же время 86% опрошенных в Украине отвергают вариант, при котором Украина откажется от части своих территорий в обмен на вступление в НАТО

В то, что ВСУ удастся освободить Донбасс и Крым, верят 90% респондентов, не верят — 7%.

Против территориальных уступок в обмен на членство в НАТО выступают 86% опрошенных, за так же 7%.

Договариваться с агрессором для прекращения войны готовы 30% респондентов, не готовы 63%.

Напомним, что больше половины жителей Российской Федерации (62%) считают, что их страна "движется в правильном направлении". При этом 54% опрошенных согласны с заявлением, что Иосиф Сталин "был великим вождем".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Уже больше полутора лет украинцы борются с российскими оккупантами, отстаивая свой суверенитет и независимость. Несмотря на огромное количество трудностей и бед, которые принесла война, абсолютное большинство граждан нашей страны не готовы идти ни на какие уступки агрессору. Украинцы верят, что государство одержит победу над агрессором и вернет все временно оккупированные территории.

– В июле 2023 года был проведен опрос, который показал, что вступление Украины в НАТО поддерживают 89% граждан страны.

– Тем временем социсследование, проведенное в 24 странах, свидетельствует: примерно 82% участников выразили недоверие или полное отсутствие уверенности в правильности действий диктатора РФ Владимира Путина по отношению к мировым событиям.

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