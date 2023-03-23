''Большое'' наступление РФ на Украину захлебнулось: в ГУР оценили, сколько еще Кремль способен вести войну

Так называемое большое наступление России, которое анонсировалось еще с декабря, оказалось больше кремлевской пропагандой и переоценкой "второй армией мира" своих возможностей. Но через год войны, понеся в ней колоссальные потери, оккупанты еще способны вести боевые действия на протяжении нескольких лет.

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По прогнозам украинской и западных разведок, речь идет о максимум до 2024 года. На это указал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".

"Где это большое наступление? Россияне перешли к активным наступательным действиям в начале февраля. Цель у них осталась одна – выход на границы Донецкой и Луганской областей. Но на сегодня уже понятно, что российские войска не имеют способностей проводить широкомасштабные стратегические наступательные операции", – отметил он.

По его словам, россияне рассчитывали, что у них будет стремительный успех на каком-то направлении, и они начнут его развивать, а этого успеха нет. Защитники Украины отбивают удары, держат оборону и сковывают силы врага на нескольких участках фронта.

"Военная разведка знает диспозицию российских войск, какие резервы у них есть, мы знаем их планы. А Генеральный штаб Вооруженных сил Украины планирует все операции для того, чтобы сдерживать врага и подготовить необходимые условия для наших дальнейших действий", – пояснил Скибицкий.

С февраля 2023 года оккупанты активизировались на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Представитель ГУР говорит, что враг продолжает готовиться к новым наступлениям, проводит разведку и пытается определить слабые места в украинской обороне. Но еще в начале вторжения стало очевидно, что Россия не способна проводить одновременно большое стратегическое наступление на 2-3 направления фронта.

"Это опыт года войны. Херсонская и Запорожская области, Крым – там россияне готовятся к обороне. Мы это видим. А что касается тех названных направлений – это шаги к выполнению той задачи, которую они не выполнили: выход на административные границы Донецкой и Луганской областей", – уточнил он.

Скибицкий признает, что у России еще есть запас мощи – экономических и военных ресурсов – продолжать вести войну против Украины, однако не более нескольких лет.

"Военная разведка Литвы говорит, что запас России – это два года. Мы также говорим, что они могут вести войну еще 2023-й – максимум 2024 год. Все. Это если мы говорим о конвенционной войне. А если усилить санкции, то этот запас будет еще меньшим", – выразил убеждение замглавы ГУР МО Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Институте изучения войны отметили, что Россия изменила тактику ударов дронами и ракетами по Украине, и это может свидетельствовать о нехватке у нее боеприпасов для массированных атак. При этом аналитики предположили, что оккупанты могут готовить новые наступления.

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