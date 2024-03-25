'Большой вопрос': Коваленко указал на особенность ракетной атаки РФ на Киев 25 марта

Войска РФ для обстрела Киева 25 марта, предположительно, применили сверхзвуковые противокорабельные ракеты П-800 "Оникс". В то же время у оккупантов есть средства, более эффективные для поражения целей в столице Украины, и почему они не использовали именно их, является большим вопросом.

Такое мнение в эфире OBOZ.TALK озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, маловероятно, что войска РФ запустили по Киеву противокорабельные гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон", так как для этого им необходим соответствующий носитель в Черном море.

"Для этой ракеты необходимо использовать соответствующий уникальный носитель. Это может быть либо подлодка, атомная подлодка, которых нет в Черном море, либо это тяжелый атомный ракетный крейсер типа "Петр Великий", которого также нет в Черном море. Поэтому не думаю, что это "Циркон", если только россияне не создали за последние несколько лет для этих ракет сухопутный носитель. То есть пусковую установку на сухопутном шасси, которую можно использовать для нанесения ударов. Это вполне возможно могло бы быть и П-800 "Оникс", – сказал Коваленко.

Он добавил, что "Ониксами" враг постоянно обстреливал Одессу в течение более двух лет полномасштабной войны.

"Но ни разу не обстреливали столицу Киев. Теоретически эта ракета может из Крыма долететь до Киева. Но, с другой стороны, у россиян есть другие средства поражения, кроме П-800 "Оникс", которые могли бы более эффективно использоваться для нанесения ударов по столице. Почему именно могла бы быть использована эта компонента ракетного вооружения – большой вопрос", – сказал военно-политический обозреватель.

Дополняется...