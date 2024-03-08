'Большой вызов': Зеленский объяснил, почему нельзя допустить заморозки войны в Украине

Заморозка войны в Украине стала бы для нашего государства серьезным вызовом и большой проблемой. Ведь прекращение активных боевых действий означало бы не паузу в войне, а возможность передышки для российского президента Владимира Путина и его войск.

Накопив вооружение и подготовив новых солдат, он с новыми силами начал бы агрессию против Украины, как уже сделал это после оккупации Крыма и части Донбасса в 2014 году. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью известному журналисту и ведущему ток-шоу Porta a Porta Бруно Вести.

Телеведущий в разговоре с президентом Украины отметил, что украинский народ "героически стоит более двух лет", защищаясь от полномасштабной агрессии РФ. Однако, считает журналист, "сейчас нет никакой перспективы победы", поэтому он поинтересовался у Зеленского, рассматривает ли Украина в таких условиях вариант с "перерывом" в ведении активных боевых действий.

В ответ глава государства напомнил собеседнику, что Украина в свое время согласилась на такую паузу – и этим дала Путину возможность подготовиться уже к полномасштабному вторжению.

"Я думаю, что перерыв в войне – это для нас очень серьезный вызов и большая проблема для Украины, для сохранения ее, для ее будущего. И большая проблема замороженного конфликта будет для всей Европы. У нас был такой опыт после оккупации Крыма и после оккупации части Донбасса. Это походило, наверное, на то, что сейчас звучит у некоторых медиа и от некоторых лидеров. Они говорят о том, что нужна пауза. А это означает замороженный конфликт... Но мы это проходили", – заявил Зеленский.

Президент добавил, что представление о том, что временное прекращение огня будет означать "паузу" в войне – ошибочно. Россия же получит крайне необходимый ей перерыв, чтобы восстановить свои силы.

"Эта пауза – это не пауза в войне. Это пауза для Путина. Ему нужна пауза – и это факт! – для того, чтобы накопить силы. Мы видим у них большой дефицит в ракетах. Они их пробуют купить в Иране и уже взяли в Северной Корее. У них есть дефицит артиллерийских снарядов, и они берут их в Северной Корее. Так же дроны производят и покупают также в Иране", – подчеркнул глава государства.

Также Зеленский акцентировал внимание на том, что за два года полномасштабной войны против Украины Россия потеряла множество кадровых подготовленных военных. В бой враг бросает неподготовленных оккупантов. А в случае временного "перемирия" Россия получила бы возможность подготовить тысячи новых захватчиков.

"Эта пауза им нужна из-за того, что у них есть нехватка людей, которые являются опытными военными. Они их потеряли на нашей территории. Эти люди погибли. И сейчас мы видим по тому контингенту, который приходит к нам, на нашу землю, и воюет с нами. Среди попадающих в плен есть люди, которые не проходили подготовку даже в течение месяца. Понимаем, что у них не хватает людей, офицеров и рядовых, прошедших нормальные сроки подготовки. То есть эта пауза будет на руку Путину", – подчеркнул президент Украины.

В свое время Россия делала вид, что якобы готова к прекращению агрессии против Украины, участвуя во встречах в "нормандском формате" и подписывая "минские соглашения". То, как именно государство-агрессор стремилось к миру и как оно выполнило взятые на себя обязательства, мир увидел утром 24 февраля 2022 года – и продолжает наблюдать по сей день.

"Мы считаем, будет то же, что было после 2014 года, когда замороженный конфликт им дал возможности нарастить оружие, накапливать силы, а затем вторгнуться в Украину. Он может сделать то же самое. Потому что гарантии, как вы помните, какие были в "нормандском формате", а также на уровне минского процесса – все эти гарантии никто не выполнял. И никто не несет ответственности за выполнение Россией тех или иных обязательств, которые она на себя берет. По крайней мере, пока Путин остается президентом РФ", – резюмировал глава страны.

Напомним ранее Зеленский рассказал об атаке РФ на Одессу во время пребывания в городе премьера Греции.

"Мы были в порту... И да, в нескольких сотнях метров – 300-400, я так понимаю, – был удар баллистической ракеты... Ракета очень быстро пришла... Не удалось командам среагировать", – рассказал президент, добавив, что не знает, куда именно целились российские военные.

Также сообщалось, что 8 марта Зеленский прибыл с визитом в Турцию: у него запланированы переговоры с президентом страны, Реджепом Тайипом Эрдоганом.