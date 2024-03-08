"Это вне здравого смысла": Зеленский рассказал об атаке РФ на Одессу во время пребывания в городе премьера Греции и покушениях на себя

Во время баллистической атаки по порту Одессы утром 6 марта оккупационная армия РФ выпустила ракету с территории временно оккупированного Крыма. Поэтому между фиксацией угрозы и прилетом прошло очень мало времени.

Удар произошел тогда, когда в порту находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Глава Украинского государства поделился подробностями инцидента в интервью Бруно Веспи для программы Cinque minuti, записанном 7 марта.

Итальянский журналист спросил, "падали ли ракеты на вас", имея ввиду российский обстрел Одессы.

"Мы были в порту... И да, в нескольких сотнях метров – 300-400, я так понимаю, – был удар баллистической ракеты... Ракета очень быстро пришла... Не удалось командам среагировать", – сказал Зеленский.

Он ответил, что не знает, по кому планировался этот удар. "В любом случае это, если честно, что-то невероятное: когда у нас премьер-министр другого государства. Я уже не говорю о себе. Я говорю о каком-то уважении к лидерам других государств, к людям других государств. И вы видите, что от России, от Путина его [уважения] просто нет", – отметил гарант.

Он признался, что Мицотакис "был очень удивлен". "Но я нет. Потому что мы понимаем, что он [Путин] не останавливается, убивает, терроризирует и гражданское общество, не только военных", – сказал Зеленский.

Президент подытожил: сложно сказать, куда именно целилась российская армия. "В любом случае, это вне здравого смысла", – заявил глава страны.

Веспи задал второй вопрос: сколько раз Путин пытался убить президента Украины.

"Говорят, больше 10... Я, честно говоря, не считаю количество. Мне кажется, что в Украине все наши люди: военные, которые на фронте, они рискуют каждый день своими жизнями; гражданские, на которых такие удары, как в Одессе были, рискуют также", – ответил гарант.

Зеленский подчеркнул, что он как президент Украины должен быть в таких же условиях, в которых находятся все граждане.

Как писал OBOZ.UA:

– Утром 6 марта Мицотакис прибыл в Украину с неанонсированным визитом и встретился с президентом Зеленским в Одессе. Тогда ВС РФ нанесли ракетный удар по городу. Есть погибшие и раненые.

– После этого премьер-министр Греции заявил, что у России не выйдет напугать Европу, поддержка Киева продолжится.

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