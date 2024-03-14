Большую часть Украины охватила тревога из-за угрозы баллистики

Утром в четверг, 14 марта, в Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов со стороны России. Речь шла о вероятности применения врагом вооружения именно баллистического типа.

Опасность с востока распространилась на большинство регионов. О ней предупредили в Воздушных силах ВСУ.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока", – сообщили в ведомстве в 08:23.

После 09:10 уже сообщили об отбое угрозы для областей, где была воздушная тревога.

Напомним, что ночью 14 марта российские оккупанты запустили по Украине 36 дронов-камикадзе типа Shahed и ракеты. Защитники неба сбили 22 дрона. Ударам подверглись громады Сумщины и Харьков.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 13 марта "Шахед" попал по многоэтажке в Сумах. В результате прилета погибли люди, из-под завалов спасли десять жителей.

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