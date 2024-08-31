'Болванки' без боевой части, но с реактивным двигателем: появились фото новых дронов, которые Россия применила во время массированной атаки по Украине

Во время недавней массированной атаки дронами по Украине российские войска использовали новый тип БПЛА с реактивным двигателем. Этот дрон был сбит Силами обороны Украины и привлек внимание благодаря своим необычным характеристикам.

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Фото и детали об этом беспилотнике опубликовал Telegram-канал "Полковник ГШ". Отмечается, что новый дрон имеет конструкцию в виде летающего крыла и был сбит 30 августа.

Известно, что ночью 30 августа российские войска запустили 18 дронов Shahed-131/136, из которых 12 были сбиты, а 4 упали самостоятельно. Однако о сбитии нового реактивного дрона до сих пор не сообщалось.

Этот беспилотник смотрится довольно просто с точки зрения производства. Управляющие поверхности закреплены дверными петлями, некоторые заклепки отсутствуют, а проволока закреплена армированным скотчем.

Издание Defense Express указывает, что реактивный двигатель, вероятно, китайского производства от Swiwin, который используется в авиамоделях. Этот двигатель имеет диаметр 14,6 см, вес 3 кг и тягу 400 Н, а его цена на гражданском рынке колеблется от 6,5 до 12 тысяч долларов.

Назначение нового дрона пока неизвестно. Возможно, его использовали как ложную цель, хотя выбор реактивного двигателя для этого выглядит удивительным. Существует также предположение, что российские разработчики могли вдохновиться иранским Shahed-238, применявшимся против Украины в незначительных количествах в январе 2024 года.

Напомним, 30 августа оккупанты ударили КАБами по Харькову. Один из ударов пришелся по гражданской инфраструктуре в центре города. Разрушений потерпел 12-этажное здание в Индустриальном районе, там вспыхнул пожар. Вражеская бомба прилетела по подъезду многоэтажки. Пострадали многие.

Ранее сообщалось, что ночью на 31 августа Россия вновь устроила ракетно-дроновую атаку на Украину. Силы ПВО уничтожили 24 российских "Шахеда". Еще 25 дронов упали сами, а три – улетели в Беларусь и РФ.