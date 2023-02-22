США передадут Украине высокоточные дальнобойные бомбы с дальностью поражения более 70 км – Bloomberg

Соединенные Штаты включили в новый пакет военной помощи Украине "высокоточные авиационные боеприпасы". СМИ пишут, что это могут быть бомбы дальнего радиуса действия Jdam-ER производства Boeing Co., которые имеют с GPS-наведение.

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Официально конкретный тип боеприпасов не раскрывался. О том, что Силы обороны могут получить Jdam-ER, 21 февраля сообщили источники Bloomberg.

Как известно, последний пакет американской военной помощи на 1,85 млрд долларов был объявлен 21 декабря. Количество "высокоточных авиационных боеприпасов" не указано. В статье пишут, что передачу Jdam-ER на условиях анонимности Bloomberg подтвердили "два человека, знакомые с этим вопросом".

Представитель Пентагона Келли Флинн говорила, что Вашингтон не будет идентифицировать боеприпасы, сославшись на соображения безопасности.

Системы Jdam используются ВВС и ВМС США и были проданы более чем в 26 стран мира. Разрабатывались они Соединенными Штатами в сотрудничестве с Австралией.

Jdam-ER – это модификация базовой версии Jdam с повышенной дальностью действия. Эти управляемые бомбы способны поражать цели на расстоянии до 45 миль (примерно 72,4 км).

Эти комплексы позволяют превращать неуправляемые авиационные бомбы весом от 226 до 907 кг на "умные" корректируемые снаряды. Высокая точность поражения обеспечивается GPS-системой.

После сброса такая бомба раскрывает крылья, что позволяет ей пролетать до 72 км.

Ребекка Грант, специалист по системам ВВС и президент IRIS Independent Research, сказала, что Jdam-ER могут "значительно повысить точность стрельбы с использованием имеющихся запасов боеприпасов". Их эффективно использовать для атак передовых позиций или тыловых районов второго эшелона.

Системы Jdam-ER совместимы с западными истребителями. Вероятно, Украина и США разработали метод, с помощью которого украинские самолеты советской разработки смогут программировать и запускать Jdam-ER.

Как писал OBOZREVATEL:

– Глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что Америка начала рассматривать вопрос о передаче Украине баллистических ракет ATACMS и истребителей F-16.

– В ГУР МО недавно засветили американские вертолеты UH-60 Black Hawk. О поставках "Черных ястребов" Украине официально не сообщалось.

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