Спецназовцы ГУР ''засветили'' американский ''Черный ястреб'': о поставках UH-60 BLACK HAWK ранее не сообщали Фото

Авиация военной разведки Украины выполняет боевые задания в самых горячих участках фронта. Пилотам-разведчикам помогают американские вертолеты UH-60 Black Hawk. По крайней мере, один такой "Черный ястреб" точно есть на вооружении спецназовцев.

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ГУР опубликовал пост, к которому прикрепили интересные фото. На них изображены пилоты-разведчики, стоящие на фоне многоцелевого вертолета UH-60 Black Hawk.

"Только что пилоты-разведчики вернулись после выполнения очередного боевого задания. Боевые вертолеты значительно увеличивают возможности специальных подразделений Главного управления разведки Украины и эффективность выполнения специальных операций", – говорится в сообщении ГУР.

Наличие "Черного ястреба" у спецназовцев подтверждают также и профильные авиаторские паблики.

Украинские военные блоггеры сразу заметили эту военную обновку наших разведчиков.

"Все-таки намутили "Блэк Хоук" у поляков", – отметил журналист и военный эксперт Михаил Жирохов.

Интересно даже не то, что официально о передаче таких американских вертолетов Украине не сообщалось, ведь в условиях войны такая информация не всегда целесообразна, а то, что некоторые члены НАТО не располагают такими UH-60.

UH-60 Black Hawk – американский военный многоцелевой вертолет разработки и производства компании Sikorsky, ныне входящей в Lockheed Martin.

"Черный ястреб" предназначен для перевозки личного состава, эвакуации раненых и различных военных грузов как внутри, так и на наружных подвесках.

Основной серийный вариант вертолета – UH-60A Black Hawk – для армии США начал производиться с 1977 года. Он рассчитан на 4 человека экипажа и может перевозить до 11 вооруженных десантников.

Вертолет имеет более 20 модификаций, среди которых VH-60N Whitehawk — модифицированный VIP-вариант UH-60A для транспортировки Президента США и других VIP-лиц.

В октябре 2020 года Армия США получила на вооружение первый многоцелевой вертолет в модификации UH-60V Black Hawk со "стеклянной" кабиной. Главным отличием модернизированной версии есть полностью цифровая кабина пилотов, разработка которой длилась два с половиной года.

Цифровая кабина пилотов Black Hawk получила четыре контрастных жидкокристаллических дисплея. На два из них выводится информация о скорости, высоте полета, крене и тангаже, на остальные две – полетные задачи, показатели датчиков и любая другая информация, выбираемая пилотами.

Как сообщал OBOZREVATEL, США обещали передать Украине вертолеты, предназначавшиеся для Афганистана.

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