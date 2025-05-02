Борьба продолжается: Сырский посетил Покровское направление и пообщался с военными. Видео

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский находится на Покровском направлении. Российские оккупанты сосредоточивают свои основные усилия именно на этом участке фронта. Главнокомандующий посетил держащие здесь оборону бригады, пообщался с военными и командирами частей.

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Соответствующее видео обнародовано на странице Александра Сырского в Facebook. Главнокомандующий отметил, что несмотря на постоянное давление и попытки прорыва, враг терпит потери и отходит назад.

По данным Генштаба, на Покровском направлении сохраняется высокая активность врага. По состоянию на 16:00 2 мая российские захватчики 39 раз начинали столкновение разной интенсивности.

Украинские подразделения отражают вражеские атаки в районах населенных пунктов Водяного Второго, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Шевченко, Котлино, Удачное, Надеевка, Котляровка, Преображенка и Андреевка. Наши защитники дают оккупантам достойный отпор, семь боев продолжаются.

Также враг активно пытается прорвать оборону наших войск на Курске и увеличил интенсивность боевых действий на Новопавловском и Лиманском направлениях фронта.

На Курском направлении украинские защитники отбили 13 атак захватчиков, еще три боестолкновения продолжаются. Кроме этого, враг нанес пять авиационных ударов, применив девять управляемых бомб, совершил 112 обстрелов, из которых восемь из реактивных систем залпового огня.

На Лиманском направлении оккупанты 14 раз атаковали позиции наших войск вблизи населенных пунктов Новое, Зеленая Долина, Колодцы, Мирное, Сергеевка, Грековка и Копанки. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.

На Новопавловском направлении враг 15 раз тщетно пытался прорваться в районах Ровно, Привольного, Разлива, Константинополя, Бурлацкого и в направлении Отрадного и Богатыря и был остановлен нашими защитниками. Однако три боестолкновения до сих пор продолжаются.

В Генштабе подчеркнули, что украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения, разрушают его планы и наносят значительные потери.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский подвел итоги апреля, назвав месяц тяжелым, но результативным. По его словам, за месяц удалось восстановить 115 позиций на передовой, не допустить критических прорывов врага и поразить десятки целей в тылу РФ.

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