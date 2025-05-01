ВСУ в апреле восстановили 115 позиций, – Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подвел итоги апреля, назвав месяц тяжелым, но результативным. По его словам, украинские войска сохранили устойчивость, не допустили вражеских прорывов и добились заметных успехов на передовой.

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Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, за месяц удалось восстановить 115 позиций на передовой, не допустить критических прорывов врага и поразить десятки целей в тылу РФ. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Самыми горячими оставались направления в Сумской области, в Покровском, Новопавловском районах и на границе с Курской областью РФ. Там украинские защитники сосредотачивали основные усилия, используя тактику активной обороны.

"Это был еще один тяжелый месяц войны, которая длится уже 11 лет. Но мы удержали устойчивость обороны, не допустили критических потерь и вражеских прорывов. Основные усилия сосредотачиваем на сдерживании российского агрессора на угрожающих направлениях, которыми прежде всего являются Сумское и Курское, Покровское и Новопавловское. При этом используем тактику активной обороны: благодаря таким действиям наши воины в течение месяца восстановили 115 позиций", – отметил Сырский.

Силы обороны также активно используют беспилотники, авиацию и артиллерию. Средствами DeepStrike в апреле удалось поразить 62 цели на территории России – военные объекты и элементы оборонно-промышленного комплекса страны-агрессора.

На фоне сражений продолжается и трансформация армии. Продолжается расширение подразделений до уровня бригад с мощной беспилотной составляющей, переход на корпусную систему управления, формирование новых армейских корпусов и продолжение комплектования приоритетных штурмовых полков.

"Все это – на марше, в условиях интенсивных боевых действий. Но у нас нет другого выбора, кроме как укреплять войско Украины и давать отпор врагу. С этой же целью продолжаем меры по мобилизации, обеспечиваем развертывание рекрутингового проекта "18-24" и перевод личного состава из небоевых частей в боевые", – уточнил главком.

Через приложение Армія+ уже согласован перевод более 30,5 тысячи военных из небоевых частей в боевые подразделения. Активно развивается и рекрутинговый проект "18-24".

В то же время Сырский обратил внимание и на дисциплину в армии. По его словам, уровень правонарушений в ВСУ упал на 43% по сравнению с прошлым годом – это положительная тенденция в условиях тяжелой и затяжной войны.

"Выслушал предложения представителей органов военного управления относительно путей решения проблемных вопросов. Определил соответствующие задачи командованиям. Спасибо воинам за эффективность в бою и стойкость. Держим строй. Продолжаем слаженную боевую работу по уничтожению врага, чтобы приблизить справедливый мир. Слава Украине!" – резюмировал Сырский.

Напомним, в апреле 2025 года подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины поразили и уничтожили дронами более 83 тысяч вражеских целей. Этот показатель на 8% больше, чем в марте, то есть эффективность поражения выросла еще на 5%.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле в Силах беспилотных систем ВСУ впервые продемонстрировали работу и раскрыли возможности украинского лазерного комплекса "Тризуб". Он может уничтожать ударные дроны, авиабомбы, баллистику, а также самолеты и вертолеты.

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