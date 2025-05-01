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ВСУ в апреле восстановили 115 позиций, – Сырский

Ольга Ганюкова
War
3 минуты
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ВСУ в апреле восстановили 115 позиций, – Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подвел итоги апреля, назвав месяц тяжелым, но результативным. По его словам, украинские войска сохранили устойчивость, не допустили вражеских прорывов и добились заметных успехов на передовой.

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Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, за месяц удалось восстановить 115 позиций на передовой, не допустить критических прорывов врага и поразить десятки целей в тылу РФ. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Самыми горячими оставались направления в Сумской области, в Покровском, Новопавловском районах и на границе с Курской областью РФ. Там украинские защитники сосредотачивали основные усилия, используя тактику активной обороны.

ВСУ в апреле восстановили 115 позиций, – Сырский

"Это был еще один тяжелый месяц войны, которая длится уже 11 лет. Но мы удержали устойчивость обороны, не допустили критических потерь и вражеских прорывов. Основные усилия сосредотачиваем на сдерживании российского агрессора на угрожающих направлениях, которыми прежде всего являются Сумское и Курское, Покровское и Новопавловское. При этом используем тактику активной обороны: благодаря таким действиям наши воины в течение месяца восстановили 115 позиций", – отметил Сырский.

Силы обороны также активно используют беспилотники, авиацию и артиллерию. Средствами DeepStrike в апреле удалось поразить 62 цели на территории России – военные объекты и элементы оборонно-промышленного комплекса страны-агрессора.

На фоне сражений продолжается и трансформация армии. Продолжается расширение подразделений до уровня бригад с мощной беспилотной составляющей, переход на корпусную систему управления, формирование новых армейских корпусов и продолжение комплектования приоритетных штурмовых полков.

ВСУ в апреле восстановили 115 позиций, – Сырский
ВСУ в апреле восстановили 115 позиций, – Сырский

"Все это – на марше, в условиях интенсивных боевых действий. Но у нас нет другого выбора, кроме как укреплять войско Украины и давать отпор врагу. С этой же целью продолжаем меры по мобилизации, обеспечиваем развертывание рекрутингового проекта "18-24" и перевод личного состава из небоевых частей в боевые", – уточнил главком.

Через приложение Армія+ уже согласован перевод более 30,5 тысячи военных из небоевых частей в боевые подразделения. Активно развивается и рекрутинговый проект "18-24".

В то же время Сырский обратил внимание и на дисциплину в армии. По его словам, уровень правонарушений в ВСУ упал на 43% по сравнению с прошлым годом – это положительная тенденция в условиях тяжелой и затяжной войны.

"Выслушал предложения представителей органов военного управления относительно путей решения проблемных вопросов. Определил соответствующие задачи командованиям. Спасибо воинам за эффективность в бою и стойкость. Держим строй. Продолжаем слаженную боевую работу по уничтожению врага, чтобы приблизить справедливый мир. Слава Украине!" – резюмировал Сырский.

ВСУ в апреле восстановили 115 позиций, – Сырский

Напомним, в апреле 2025 года подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины поразили и уничтожили дронами более 83 тысяч вражеских целей. Этот показатель на 8% больше, чем в марте, то есть эффективность поражения выросла еще на 5%.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле в Силах беспилотных систем ВСУ впервые продемонстрировали работу и раскрыли возможности украинского лазерного комплекса "Тризуб". Он может уничтожать ударные дроны, авиабомбы, баллистику, а также самолеты и вертолеты.

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