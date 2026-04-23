'Боролся за выживание': военные показали допрос российского наемника из Кении, которого взяли в плен в Купянске. Видео

В Купянске украинские военные взяли в плен гражданина Кении Джосефа Кабуги. Это произошло во время боевых действий в Харьковской области, ориентировочно в феврале. 41-летний мужчина заявил, что приехал в Россию работать по гражданской специальности, но уже через несколько недель его отправили на войну.

Видео допроса обнародовал полк "Скала" в Facebook. В записи пленный рассказывает об обстоятельствах своего приезда в РФ и дальнейшее попадание на фронт.

В частности, он говорит: "Тебе не надо служить в российской армии, тебе не надо ничего платить – они обо всем позаботятся".

Обман с работой

Джосеф Кабуги объяснил, что нашел возможность трудоустройства через агентство в Кении. Ему обещали работу по специальности – он работал с компьютерами, устанавливал системы видеонаблюдения и радиостанции. Но после подписания контракта ситуация резко изменилась.

По его словам, ни он, ни другие иностранцы не знали, что их фактически вербуют для участия в войне. После оформления документов их отправили в тренировочный центр. Там они провели около трех недель.

Боевой опыт

После короткого обучения мужчину направили на фронт в Харьковскую область. Он признал, что не был готов к боевым действиям. "Как можно подготовиться идти в бой за три недели? Я испугался", – сказал Кабуги.

В Купянск, по его словам, их переправляли небольшими группами на лодках. Уже по дороге он увидел погибших военных и понял серьезность ситуации. Впоследствии во время атаки дрона он получил ранения.

Кабуги также отметил, что почти не общался с командирами из-за языкового барьера. Он слышал лишь отдельные слова – "давай", "пошли". Большинство времени, говорит, они искали еду и пытались выжить.

Плен и условия

В плен он попал после того, как один из его товарищей, который пошел искать еду, был задержан украинскими военными. Тот привел их к месту, где находился Кабуги.

Пленный рассказал, что украинские военные вели себя корректно."Солдат сказал мне идти за ним, я пошел. Очень вежливый. Нам могли не давать еду, но дали", – сказал он.

Также он добавил, что сильно замерз из-за непривычных погодных условий.

"Мне было холодно, ведь вы знаете, Африка и зима – вещи несовместимые. Мне дали куртки и все остальное. На самом деле, мне кажется, они дали даже больше. Да, мне повезло встретить добрых людей. Мой совет: не идите на войну. Не приобщайтесь к войне Украины и России. Берегите себя, оставайтесь в своей стране", – отметил Кабуги.

Напомним, ранее стало известно, что российская пропаганда заблаговременно объявила погибшими своих бойцов, которые остались в городе несмотря на то, что они пока живы. Украинские военные фиксируют их присутствие в городе.

Как сообщал OBOZ.UA, штурмовые действия врага в Купянске превратились в его утилизацию. Во время попыток штурма механизированные колонны очень быстро превращаются в пешие, а затем и вовсе прекращают существование.

