В России заблаговременно объявили погибшими своих бойцов, находящихся в Купянске: Трегубов рассказал о ситуации

Российская пропаганда заблаговременно объявила погибшими своих бойцов, которые находятся в Купянске, несмотря на то, что они пока живы. Украинские военные фиксируют их присутствие в городе.

Об ироничной ситуации рассказал представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в Telegram. По его словам, в Купянске могут оставаться до 20 оккупантов.

Российские Z-блогеры распространили информацию о якобы гибели "героических ребят", которые удерживали подвал купянской больницы. В то же время украинские бойцы продолжают фиксировать присутствие российских солдат в этом районе.

"Обычно мне, как спикеру, приходится опровергать наличие россиян там, где их на самом деле нет. Здесь ситуация обратная – приходится опровергать их отсутствие", – отметил Трегубов.

По его словам, сейчас в подвалах Купянска могут скрываться российские подразделения численностью от отделения до взвода. Украинские военные ежедневно фиксируют в этом районе примерно 6–8 различных позывных, в том числе вблизи больницы.

По мнению Трегубова, россияне могли объявить своих бойцов погибшими, чтобы иметь возможность активнее обстреливать район больницы или же отвлечь внимание от неудачной для России ситуации на Купянском направлении.

Он добавил, что эти подразделения не имеют никаких шансов выжить, ведь находятся фактически в центре Купянска, тогда как подкрепление противника не может добраться даже до его окрестностей.

"Конечно, погоды они там не делают и не сделают. Конечно, шансов у них ноль, потому что они торчат в центре, а подкрепления врага не могут дойти даже до окраин города. Поэтому россияне, похоже, решили не играть тему героической обороны слишком долго. Но получается ярко. "Партия сказала в морг, значит, в морг", – с иронией отметил Виктор Трегубов.

Ситуация в Купянске

Ситуация в Купянске остается крайне напряженной и динамичной. Украинские силы ведут зачистку города от небольших групп российских оккупантов, которые оказались в окружении и отрезаны от логистики.

Российские ДРГ пытаются закрепиться на окраинах, но украинские защитники контролируют ситуацию и препятствуют восстановлению позиций врага.

Вместе с тем Силы обороны уничтожают остатки российских подразделений, которые попали в ловушку, оставшись отрезанными от поставок провизии и боеприпасов.

И хотя системного присутствия вражеских войск в самом городе нет, бои продолжаются. Из-за постоянных обстрелов и активных боевых действий сам город и окрестности значительно разрушены.

Как сообщал OBOZ.UA, штурмовые действия врага в Купянске превратились в его утилизацию. Враг продолжает использовать тактику массированных атак, надеясь на численное превосходство личного состава, не делая выводов из своих предыдущих провалов и снова тратит пушечное мясо. При попытках штурма механизированные колонны очень быстро превращаются в пешие, а затем и вовсе прекращают существование.

