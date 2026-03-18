Наступление врага превратилось в его утилизацию: украинские воины отразили штурм на Купянском направлении. Видео

Ситуация на Купянском направлении остается напряженной, однако украинские защитники продолжают демонстрировать мастерство в уничтожении наступательного потенциала противника. Очередная попытка механизированного штурма обернулась для российских войск сокрушительным фиаско.

В результате враг потерял бронетехнику и личный состав. Об этом в Telegram сообщает 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого.

Провальная тактика "мясных" штурмов

Путинская армия в очередной раз попыталась прорвать оборону на участке, который удерживает 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого. Несмотря на предыдущие неудачи, враг продолжает использовать тактику массированных атак, надеясь на численное превосходство личного состава.

Однако враг не извлекает уроки из своих предыдущих провалов и снова расходует пушечное мясо. Во время попыток штурма механизированные колонны очень быстро превращаются в пешие, а затем и вовсе прекращают существование.

Украинские воины подчеркивают, что процесс уничтожения противника проходит максимально эффективно. Благодаря слаженной работе разведки и артиллерии, любые попытки продвижения пресекаются еще на подступах к украинским позициям.

Напомним, силы обороны Украины нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по полигону МВД России в районе Лазурного Херсонской области. В результате атаки погибли пятеро офицеров полиции, еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские войска продолжают уничтожать технику российской армии на временно оккупированных территориях. Существенное поражение по вражеским целям ВСУ нанесли в Запорожской области. Защитники уничтожили два склада – с дронами и другим материально-техническим обеспечением.

