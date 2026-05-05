ВСУ отминусовали еще 970 оккупантов и почти 2 тыс. БПЛА: в Генштабе озвучили данные о потерях врага

В течение суток 4 мая украинские защитники ликвидировали и ранили еще 970 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 336 120 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 3 танка, 3 бронемашины и 80 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 917 танков, 24 510 ББМ и 41 386 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1770 единиц реактивных систем залпового огня, 1361 систему противовоздушной обороны и 1320 наземных робототехнических комплексов.

Общие потери россиян увеличились до 435 самолетов, 352 вертолета и 274 030 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4584 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 33 российских корабля, утилизировали 94 030 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4170 – специальной техники.

Напомним, российские журналисты установили поименно уже более 216 000 оккупантов из армии РФ, ликвидированных на войне в Украине. Среди "лидеров" по подтвержденным потерям – Башкортостан и Татарстан.

Как писал OBOZ.UA, командующий СБС ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди сообщил, что потери российских войск в Украине уже пятый месяц подряд превышают темпы их пополнения. "Это одна из важнейших задач прямого воздействия СОУ на боеспособность и силу давления противника на поле боя", – отметил военный.

