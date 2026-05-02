Журналисты идентифицировали более 216 тыс. ликвидированных в Украине российских военных: из каких регионов больше всего

Российские журналисты установили поименно уже более 216 тысяч оккупантов из армии РФ, ликвидированных на войне в Украине. Почти пять тысяч из них были добавлены за последние две недели.

Среди "лидеров" по подтвержденным потерям – Башкортостан и Татарстан, погибших только в этих двух российских регионах – больше, чем потерял СССР за 10 лет войны в Афганистане. Подробности сообщила "Русская служба ВВС", ведущая подсчет совместно с командой "Медиазоны" и волонтерами.

В поименном списке ликвидированных в Украине оккупантов – более 216 тысяч имен

По состоянию на 1 мая 2026 года российским журналистам удалось установить имена уже 216 205 российских оккупантов, ликвидированных в ходе войны в Украине. Речь идет лишь о тех захватчиках, чьи некрологи расследователи отыскали в открытых источниках.

"За последние две недели в наш список добавилось более 4600 имен. Это выше средней скорости прироста погибших по сравнению с данными прошлого года. Но большая часть смертей, подтвержденных нами за последний месяц, относится к тем военнослужащим, которые числились пропавшими без вести с 2024 года и были в итоге признаны погибшими российской стороной (в некоторых случаях были найдены тела, в других — соответствующее решение принял суд на основе запроса родственников или воинских частей)", – объяснили в "Русской службе ВВС".

Какие российские регионы удерживают "лидерство" по количеству потерь

Даже подтвержденные безвозвратные потери РФ в ходе лишенного причин и смысла полномасштабного вторжения в Украину – потрясают. Больше всего некрологов журналисты нашли в Татарстане и Башкортостане. И лишь потери двух этих российских регионов из 83 превысили те потери, которые понес весь СССР в ходе десятилетней войны в Афганистане.

Так, за последние две недели количество подтвержденных погибших оккупантов из Башкортостана превысило 9 500 человек. Татарстан отстает ненамного: на фронте ликвидированы минимум 8 000 захватчиков.

"Подтвержденные потери только этих двух регионов в сумме (18 116 человек) уже на 20% превышают все советские потери в ходе 10-летней войны Афганистане (по официальным данным, там погибло чуть более 15 000 человек). Башкортостан и Татарстан давно занимают первые места среди всех субъектов России по числу подтвержденных погибших, отчасти благодаря активной деятельности местных волонтеров и общественных организаций, собирающих такие данные", – объяснили журналисты.

А вот при пересчете данных о потерях с учетом плотности плотности мужского населения в том или ином российском регионе – тройка "лидеров" меняется: список в таком случае возглавляют Тува, Бурятия и Алтай. Для граждан РФ, живущих в этих регионах, вероятность погибнуть на войне, идущей за тысячи километров от их домов – в 20-30 раз выше, чем для жителей Москвы.

Смертность оккупантов – от 120 человек в сутки

Журналисты также анализируют собранные некрологи, чтобы понять динамику смертности оккупантов на фронте на разных стадиях войны.

Этот анализ показал: в первые полтора года резкие всплески потерь чередовались с периодами относительного затишья: от 100-150 подтвержденных трупов за сутки в периоды боев за Бахмут и Авдеевку – до, в среднем, 50-60 новых некрологов в день в "тихие" месяцы.

Но с октября 2024 года таких "затиший" больше нет: среднесуточное количество подтвержденных погибших не опускается ниже отметки в 120 человек.

Кого Кремль бросает в мясорубку войны

Согласно наблюдениям "Русской службы ВВС" и "Медиазоны", основным источником пополнения российской оккупационной армии сейчас являются жители деревень и небольших городков. В отличие от них россияне, живущие в мегаполисах, подписывать контракты с минобороны РФ не спешат.

А вот в российской глубинке, убеждены в "Русской службе ВВС", к отправке на войну россиян подталкивают сложности с устройством на постоянную и хорошо оплачиваемую работу, а также ретивость местных администраций, более активно ведущих агитацию по подписанию контрактов.

Россия теряет офицеров

С начала большой войны журналисты подтвердили "денацификацию" 7 143 представителей офицерского корпуса оккупационной армии РФ

Это примерно каждый 30 из общего списка ликвидированных захватчиков, известных поименно.

Среди них:

494 подполковников,

164 полковников

15 генералов, в том числе генерал-майор МВД Андрей Головацкий, осужденный, но не лишенный звания, и генерал-майор СБУ Владимир Ляпкин, перешедший на сторону России и, судя по открытым документам, не утративший своего звания.

77% всех потерь офицеров — это командиры младшего звена.

"Именно офицеры в звании от младшего лейтенанта до капитана отвечают за выполнение планов операций, разработанных более высоким начальством. При этом сами младшие командиры зачастую лишены необходимой поддержки, ресурсов и права принятия решений в быстро меняющейся обстановке. В итоге именно они — наряду с рядовым и сержантским составом — становятся основными жертвами нерешенных системных проблем в российской армии", – объясняют в "Русской службе ВВС", зачем-то смещая акценты и называя причиной смертей оккупантов с погонами "нерешенные системные проблемы", а не преступное агрессивное вторжение РФ в соседнюю страну.

Реальные масштабы потерь – значительно выше

Ведущие подсчет журналисты признают: реальные потери агрессора значительно превышают собранные ими данные. Подсчет новых могил на российских кладбищах, имен на плитах воинских мемориалов и имен в некрологах в сети, по мнению экспертов, опрошенных "Русской службой ВВС", "может охватывать от 45 до 65% от реального количества погибших".

Главной причиной такого положения вещей авторы материала называют то, что "тела многих погибших за последние месяцы все еще не эвакуированы с поля боя, поскольку процесс сбора останков затруднен из-за активности беспилотников". И лишь во вторую очередь – то, что российские власти на всех уровнях пытаются скрывать реальные потери.

"Часть смертей остаются неучтенными, т.к. местные власти или родственники предпочитают не публиковать сообщения об их гибели. Исходя из этих оценок, реальное число погибших среди россиян может составлять от 332 600 до 480 500 человек", – пишет "Русская служба ВВС".

При этом при подсчетах не учитываются данные о погибших жителях временно оккупированных Россией украинских территорий – по крайней мере, тех, что расположены на материковой части Украины.

"Общее число жертв существенно возрастает, если учитывать погибших из подразделений так называемых ДНР и ЛНР. С декабря 2022 года ДНР прекратила публикацию данных о потерях, а ЛНР не делала этого изначально. По анализу некрологов и сведений о розыске бойцов ЛДНР, которые долгое время не выходили на связь, можно предположить, что к концу сентября погибло 21 000 — 23 500 человек. Таким образом, согласно собранным сведениям, общие потери пророссийских сил могут составлять от 353 600 до 504 000 военнослужащих", – предполагают в "Русской службе ВВС".

И, учитывая, что в Генштабе общие потери РФ в живой силе по состоянию на утро 2 мая 2026 года составляют 1 млн 332 тыс. 950 человек, а "классическое" соотношение погибших и раненых – 1 к 3 (что, впрочем, для современной войны, где РФ пытается забросать "мясом" украинскую линию обороны, огражденную "роями" дронов, не всегда работает) – такие подсчеты могут быть близки к реальности.

Как писал OBOZ.UA, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко для редакционного спецпроекта проанализировал потери армии России в Украине за апрель.

Он отметил, что в прошлом месяце оккупанты понесли тяжелейшие с начала года потери личного состава. Кроме того были установлены два абсолютных рекорда за весь период полномасштабного вторжения в Украину в категории автомобильного транспорта и ствольной артиллерии. И одной из причин этого стало абсолютно провальное начало весенней наступательной кампании РОВ.

