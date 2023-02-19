Боррель назвал войну в Украине "европейской" и заявил, что наша страна платит высокую цену

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страна-агрессор Россия развязала полномасштабную войну на европейском континенте, за которую Украина платит самую высокую цену. Он подчеркнул, что агрессия Кремля ставит под угрозу экзистенциальные интересы европейской безопасности.

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Также Боррель отметил, что война РФ против Украины стала угрозой безопасности для всей Европы. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции безопасности.

Европейский дипломат подчеркнул, что в сложившихся условиях нет места для риторики. Боррель обратил внимание на то, что украинская власть и народ проявляют мужество в борьбе с РФ, однако для равного боя Украине недостаточно вооружения.

"Украинцы воюют, они платят высокую цену своими жизнями. Но эта война происходит на земле Европы и имеет глобальные последствия по всему миру, что затрагивает нашу безопасность", – сказал Боррель.

Также он добавил, что Евросоюз столкнулся с рядом глобальных вызовов. Дипломат отметил, что первый из них заключается в надежности ЕС как глобального игрока. Другие вызовы заключаются в надежности Евросоюза как поставщика безопасности, а также во взаимодействии со странами глобального Юга, которое должно понимать обстоятельства происходящего в Украине.

Ранее Боррель заявил, что вопрос направления войск Европейского Союза на территорию Украины никогда не был на повестке дня. ЕС не планирует этого, потому что не является стороной конфликта.

Напомним, Боррель уверен, что начав войну против Украины, Москва в то же время развернула сплошную индустрию лжи для оправдания агрессии и отвлечения от собственных проблем внутри РФ. В связи с этим необходимо противодействие, чтобы голос ЕС звучал в мире громче Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля Боррель посетил Киев. Он заявил, что прибыл передать "сильнейший сигнал поддержки" всем украинцам, защищающим свою страну.