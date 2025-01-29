Боятся ударов дронов: в 'Атеш' раскрыли, как оккупанты пытаются наладить логистику в Крыму. Фото

Российские военные пытаются наладить логистику во временно оккупированном Крыму. Захватчики не накапливают большие объемы горючего в одном месте, поскольку они могут быть атакованы украинскими БПЛА.

Видео дня

Об этом сообщает украинское движение сопротивления "Атеш" в своем Telegram-канале. По их словам, количество складов, прибывающих в Крым из отдаленных регионов России, постоянно увеличивается, что приводит к подорожанию горючего для населения.

"Агенты нашего движения фиксируют перемещение топлива и ГСМ по всему Крыму. Оккупанты пытаются наладить логистику и поставку своих войск через полуостров, избегая накопления больших объемов на складах, поскольку они уязвимы для ударов украинских БПЛА", – говорится в сообщении.

Изменение географии поставок топлива с территории РФ стало следствием успешных украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам в приграничных и тыловых регионах. Это привело к неизбежному росту цен на горючее на обычных автозаправках, а местные жители все чаще сталкиваются с его дефицитом.

"Всю информацию о перемещении и логистике оккупационных войск мы регулярно передаем Силам обороны Украины для планирования соответствующих мер", – подчеркнули в "Атеше".

Напомним, оккупанты перемещают военную технику в Крыму, в результате атак украинских дронов. Стало известно о новой локации вблизи Феодосии. Из-за серьезных проблем с техникой российские войска пытаются максимально рассредоточить ее на полуострове, во избежание потерь.

Как сообщал OBOZ.UA, военнослужащие РФ увеличивают системы противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму и таким образом ослабляют другие участки фронта. Оккупанты накапливают пусковые установки систем С-400 и радиолокационные станции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!