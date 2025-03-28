Брали в плен кадыровцев и российских 'зеков': пограничник 'Важный' рассказал о боях на Волчанском направлении. Видео

Украинские военные не перестают уничтожать российских оккупантов и пополнять обменный фонд. Пограничник на псевдо "Важный", который находится на Волчанском направлении, рассказал о кадыровцах и "зеках" РФ, которых он с побратимами взял в плен, а некоторых уничтожил.

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Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. Враг пытался форсировать реку, но наши защитники помешали ему это сделать.

"Были и пленные и убитые кадыровцы... Пилоты зафиксировали перемещение лодки на реке, она двигалась медленно, там было два человека. Командование сказало, что за ними сейчас еще пойдут. "Давайте заберем их больше, чтобы их меньше лезло на нашу землю". Они пытались форсировать реку, неудачно это у них получилось. Кадыровцев сразу задвухсотили, а зеки, которые были с ними в группе, взяли в плен", – рассказал боец.

Он добавил, что у врага при себе были все документы, указывающие национальность, а также шевроны и нашивки.

Известно, что военный с позывным "Важный" вступил в ряды войск еще в 2018 году. После службы вернулся в гражданскую жизнь, но после 24 февраля 2022 года без колебаний снова стал на защиту Украины. Сначала воевал на юге, а сейчас – в составе бригады "Гарт" защищает родную землю на Волчанском направлении.

Напомним, недавно на Харьковском направлении несколько групп российских военных сдались в плен. Среди сдавшихся есть не только рядовые солдаты, но и сержанты и даже офицер. По словам представителя 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Владимира Дегтярева, морально-психологическое состояние вражеской армии значительно ухудшилось.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники на Харьковщине нанесли точные удары дронами по силам России. В результате уничтожена российская тяжелая огнеметная система "Солнцепек", БТР и места базирования операторов враждебных БПЛА.

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