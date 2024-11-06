Брали взятки за уклонение от мобилизации: на Закарпатье задержали начальника РТЦК и заместителя комбрига ТрО. Фото

На Закарпатье Служба безопасности Украины и Национальная полиция ликвидировали две масштабные коррупционные схемы, посредством которых мужчины призывного возраста могли уклоняться от мобилизации во время войны. Задержаны руководитель районного ТЦК и заместитель командира бригады Территориальной обороны – они действовали порознь, но использовали похожие "схемы".

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В частности, фигуранты предлагали военнообязанным возможность избежать мобилизации через поддельные медицинские документы, подтверждающие их непригодность к службе. Об этом сообщили в пресс-службах СБУ и Нацполиции.

По информации следствия, чиновники организовали фальшивые медицинские заключения Военно-врачебной комиссии о наличии серьезных заболеваний у призывников. Эти фиктивные документы позволяли военнообязанным сниматься с воинского учета и избегать мобилизации, а также получить право на выезд за границу. Стоимость таких услуг составляла от 4 до 6 тысяч долларов в зависимости от сложности дела и договоренностей с коллегами из других подразделений.

На основании доказательств, полученных в ходе расследования, оба чиновника были задержаны и подозреваются в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием). Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании для них мер пресечения и отстранении от служебных обязанностей. Также идет проверка на причастность к преступным схемам других лиц.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники ГБР вместе с СБУ сообщили о подозрении правоохранителю с Одесщины, который пытался организовать канал для переправки мужчин призывного возраста в непризнанное Приднестровье. За свои услуги он брал по $6,5 тысячи.