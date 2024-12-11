Бредил хоккеем и собирался стать тренером после войны: в Запорожье российская авиабомба убила двух спортсменов

Запорожье продолжает прощаться с погибшими во время российского авиаудара по городу 6 декабря, в день святого Николая. Тогда КАБ разорвался в одном из оживленных районов города, погибли десять человек, среди них две школьницы, которые с родителями сидели в машинах.

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Также в машине погибли два хоккеиста местной любительской команды "Аврора" – Богдан Титов и Максим Брагин, обоим было по 27 лет.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Спортсмены ехали на тренировку

Россияне ударили авиабомбой по Запорожью 6 декабря около 18 часов – это время, когда жители города возвращаются с работы, едут по своим делам. Место, куда попала бомба, было оживленным. Тут находилась большая СТО, супермаркет, магазины, на перекрестке было много авто. Среди них и машина 27-летнего хоккеиста, капитана любительской команды "Аврора" Богдана Титова. Он ехал вместе с товарищем, также 27-летним хоккеистом, Максимом Брагиным на тренировку. Оба погибли.

Максим Брагин был военнослужащим, с первого дня полномасштабного вторжения добровольцем отправился на фронт. Его мама Наталья Брагина рассказала OBOZ.UA, что 24 февраля у Максима как раз был день рождения.

"Но в тот день, когда началась война, мы не праздновали. Сын, как всегда, сам принял решение, собрался и пошел в военкомат. А после уже меня с отцом поставил перед фактом. Сказал, что "мне надо собрать вещи, завтра я отправляюсь", – говорит Наталья Брагина.

Максим служил в Национальной гвардии. Сначала защищал Запорожский аэропорт, который обстреливали российские оккупанты.

"Потом был в районе Малой Токмачки, затем у них было обучение в Киеве, потом снова Токмачка. Последняя точка его службы – Орехово, Работинское направление. Мы за него переживали, ведь он у нас единственный ребенок, но в то же время очень гордились своим сыном. Дважды он был ранен, первый раз легко, второй раз уже лежал в госпитале, у него были два осколка, один врачи достали, а второй – нет. Он как раз был дома на реабилитации после ранения", – вздыхает мама.

Незадолго до его гибели мама разговаривала с Максимом, но он почему-то не сказал ей, что поедет на каток. Может быть, решение было спонтанным. Богдан заехал за ним на машине, и они отправились на тренировку.

Машина с хоккеистами остановилась на светофоре, там дорогу переходили пешеходы. И в это время прилетел российский КАБ. Их авто было в первом ряду справа, как раз в самом эпицентре, машину охватило пламя, Богдан с Максимом погибли...

Мечтал стать тренером после войны

По-настоящему увлекаться хоккеем Максим начал в 10 лет. Тогда он с родителями пришел на каток. Хотя возраст для начала занятий хоккеем уже был большим, ему разрешили начать тренировки. С тех пор Максим буквально бредил хоккеем. Даже когда получил серьезный перелом бедра и пять месяцев провел в гипсе, все равно вернулся в спорт.

Пока был дома с травмой, набрал вес, но как только стало возможным, начал по два раза в день заниматься бегом и разрабатывать ногу. Все время говорил родителям, что отстал от ребят по команде, поэтому хочет их догнать и перегнать. Так и случилось – Максим и Богдан были лучшими игроками.

"Машины у нас не было, и он с огромным баулом со спортивным снаряжением и с клюшкой в руках через весь город с пересадкой ехал на тренировки. А уже в 11-м классе он поехал в Харьков, там было высшее училище физкультуры и спорта и как раз открыли отделение хоккея. После него он получил первое высшее образование в университете радиоэлектроники. Ему было почти 25 лет, он мог бы уже не проходить срочную службу в армии, но снова сам принял решение отслужить. А после службы в армии пошел на второе образование уже в Институт физкультуры. Он хотел стать тренером, учить детей, но помешала война", – рассказывает мама Максима.

Свои планы Брагин отложил – решил, что будет тренером уже после победы.

У обоих хоккеистов из родных остались родители. У Богдана еще есть девушка по имени Лиза, с которой он жил несколько лет. А у Максима своей семьи не было.