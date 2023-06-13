"Брэдли", "Джавелины", "Стингеры" и прочее: США объявили о новом пакете помощи Украине на $325 млн
США объявили о новом пакете помощи на 325 миллионов долларов. В него вошли бронетехника и боеприпасы.
Об этом сообщила пресс-служба Пентагона. Все поставки будут осуществлены из запасов армии США.
"Сегодня Министерство обороны США объявило о дополнительной военной помощи для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Это разрешение является сороковым изъятием оборудования Администрацией Байдена из складов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года. Он включает ключевые возможности для помощи усилиям Украины вернуть свою суверенную территорию и для поддержки украинских ПВО, мужественно защищающих украинских солдат, гражданских лиц и критическую инфраструктуру, а также артиллерия, противотанковые системы и боеприпасы на сумму до 325 миллионов долларов", – говорится в сообщении.
В новый пакет вошли:
- Ракеты для комплексов ПВО NASAMS;
- ПЗРК Stinger;
- Боеприпасы для РСЗО HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 15 БМП Bradley;
- 15 БТР Stryker;
- ПТРК Javelin;
- Боеприпасы для ПТРК TOW;
- Противотанковые гранатометы АТ-4;
- Более 22 млн. патронов для стрелкового оружия и гранаты;
- Снаряды для преодоления препятствий;
- средства защищенной связи;
- Запчасти и другое оборудование.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в сфере безопасности", – заверили в Пентагоне.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне, 12 июня, в Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи Украине. Когда именно его должны были объявить, там не сказали, однако уточнили, что это произойдет "очень скоро".
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