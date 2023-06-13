'Очень-очень скоро': в Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи Украине

В администрации президента США Джо Байдена сообщили, что готовят еще один пакет военной помощи для украинской армии. Когда именно его объявят там не сказали, однако уточнили, что это произойдет "очень-очень скоро".

Видео дня

С таким заявлением в понедельник, 12 июня, на брифинге в Вашингтоне выступил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Пресс-конференцию транслировал канал CBS News на Youtube.

Представитель администрации главы Штатов отметил, что новая военная помощь Украине будет выделена из резервов Министерства обороны страны по полномочиям Байдена.

"Я думаю, что очень-очень скоро вы увидите дополнительные пакеты помощи, которые предоставят Соединенные Штаты (Украине. – Ред.)", – отметил Кирби.

Американский чиновник подчеркнул, что в Вашингтоне знают точный перечень вооружения, которое необходимо украинским военным прямо сейчас – в то время, когда они проводят контрнаступательные действия.

Кирби добавил, что внимание США сосредоточено на том, чтобы Украина достигла успехов на поле боя с оккупационным войсками страны-агрессора России.

Отметим, что 9 июня США объявили новый пакет военной помощи для Украины на сумму 2,1 миллиардов долларов. В него войдут дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot, системы ПВО и ракеты HAWK, беспилотники Puma, 105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды, боеприпасы ракетной системы с лазерным наведением.

Накануне стало известно, что компания – производитель систем противовоздушной обороны Patriot Raytheon Technologies планирует передать Украине дополнительные системы ПВО. Речь идет о 5 ЗРК до конца следующего года. Кроме того, там анонсировали увеличение производства до 12 систем в год.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дания отправит Украине две тысячи снарядов стоимостью $36 млн. Копенгаген осуществит передачу снарядов в соответствии с запросом, поступившим от украинских властей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!