Производитель Patriot анонсировал передачу Украине дополнительных систем ПВО: названы сроки и количество

Компания-производитель систем противовоздушной обороны Patriot Raytheon Technologies планирует передать Украине дополнительные системы ПВО. Речь идет о 5 ЗРК до конца следующего года.

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Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на заявление исполнительного директора компании Грега Гейса. Также анонсировано увеличение производства до 12 систем в год.

"Мы были очень удивлены его эффективностью", – отметил Гейс, комментируя работу Patriot.

Напомним: ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для защиты от атак оккупантов Украине нужно 50 батарей Patriot. Только тогда враг утратит возможность запугивать население нашего государства.

На встрече Европейского политического сообщества в Молдове 1 июня глава государства призвал партнеров передать украинской армии современные истребители. В то же время он подчеркнул, что до момента получения боевых самолетов Украину нужно защитить большим количеством систем ПВО, в частности, Patriot.

По словам Зеленского, они показали, что любой вид ракет государства-агрессора можно сбивать. И этот фактор крайне важен для защиты мира и Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с генералом Марком Милли. В ходе разговора были подробно обсуждены текущие события на фронте. Украинский генерал поблагодарил коллегу за комплексы Patriot и отметил их эффективную работу;

– Силы обороны Украины используют американский ЗРК MIM-104 Patriot не только для уничтожения российских ракет во время массированных атак. Наши воины уже успели "приземлить" с помощью этой системы российский истребитель.

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