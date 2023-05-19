Залужный обсудил с Милли эффективную работу ЗРК Patriot и указал на необходимость усиления ПВО

Сегодня, 19 мая, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с генералом Марком Милли, главой Объединенного комитета начальников штабов США. В ходе разговора были подробно обсуждены текущие события на фронте.

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Об этом сообщил Валерий Залужный в своем Telegram-канале. Они достигли соглашения о продолжении сотрудничества в этом направлении.

Залужный передал генералу Милли информацию о текущей обстановке на фронте. Он также отметил, что Украина продолжает свою оборонительную операцию и активно готовится к грядущему контрнаступлению.

"Рассказал о массированных атаках россиян дронами и ракетами разных типов, в частности аэробалистическими Х-47М2 "Кинжал". Поблагодарил за комплексы Patriot и отметил их эффективную работу. В приоритете — дополнительные системы противовоздушной обороны для усиления защиты нашего неба", — заявил Залужный.

В ходе разговора Залужный и Милли также обсудили вопрос о необходимости увеличения поставок оружия и боеприпасов. Они достигли соглашения о продолжении сотрудничества в этом направлении.

Напомним, что 6 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Генералы обсудили ситуацию на фронте.