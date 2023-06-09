Пентагон объявил новый пакет военной помощи для Украины на свыше $2 млрд: какое вооружение получат ВСУ

США объявили новый пакет военной помощи для Украины на сумму 2,1 миллиардов долларов. В частности, он поможет оградить небо над Украиной от российских бомб и ракет.

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Так, правительство США закажет и оплатит производство пусковых установок и ракет Hawk и современных ракет для Patriot. Подробности о новом пакете военной помощи сообщили в Пентагоне.

"Сегодня Министерство обороны объявило о новом пакете помощи в области безопасности, подчеркнув непоколебимую поддержку США Украины. Этот пакет на общую сумму до 2,1 миллиарда долларов, включающий в себя критически важные средства противовоздушной обороны и боеприпасы, предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Этот пакет USAI демонстрирует неизменную приверженность как критически важным возможностям Украины в краткосрочной перспективе, так и устойчивой способности Вооруженных сил Украины защищать свою территорию и сдерживать российскую агрессию в долгосрочной перспективе", – отмечено в сообщении на сайте Пентагона.

Помощь в рамках инициативы USAIпредусматривает заключение контрактов с датами поставки через месяцы или даже годы, она должна обеспечить долгосрочные потребности Украины в сфере безопасности.

В очередной пакет войдут:

дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;

системы ПВО и ракеты HAWK;

105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды;

беспилотные воздушные системы Puma;

боеприпасы ракетной системы с лазерным наведением;

поддержка обучения, технического обслуживания и поддержки деятельности.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", – уверили в оборонном ведомстве США.

Ранее о намерениях США направить очередной пакет военной помощи для Украины писал Bloomberg.

В частности, издание рассказало, что Украина получит два вида ракет для систем Patriot: Patriot Advanced Capability Missile-3 (PAC-3) производства компании Lockheed Martin Corp и Guidance Enhanced Missile (GEM-T), производимые компанией Raytheon Technologies Corp. Вторая из этих ракет дополнит возможности первой, ведь она обеспечивает улучшенную способность для поражения тактических баллистических ракет, крылатых ракет или самолетов противника.

Напомним, накануне, 8 июня, в Конгрессе США призвали Байдена предоставить Украине ракеты ATACMS. Американские законодатели обеих партий снова убеждают администрацию президента США Джо Байдена отправить Украине эти дальнобойные ракеты. Армейская тактическая ракетная система ATACMS с дальностью более 466 километров почти в четыре раза превышает дальность ракет, уже имеющихся у Украины, была предметом интенсивных дебатов в течение многих месяцев.

Ранее советник по национальной безопасности США Джейк Салливан акцентировал внимание на возможных последствиях отправки ракетной системы ATACMS. Около года назад он выразил обеспокоенность, что использование этого оружия Украиной может привести к эскалации конфликта и даже перерастанию российско-украинской войны в глобальный конфликт, включая риск атак Украины вглубь территории России.

Однако недавно президент США Джо Байден намекнул, что, возможно, рассмотрит отправку ATACMS. Когда ему был задан вопрос о возможности предоставления этой ракетной системы, он заявил, что этот вариант "все еще на столе".

Также ранее OBOZREVATEL рассказывал, кто входит в "самолетную коалицию" для Украины. О готовности усилить наше государство военной авиацией заявили 8 западных государств. От них украинская армия может получить пять видов самолетов.