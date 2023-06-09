Hawk и два типа ракет для Patriot: США объявят новый пакет военной помощи для Украины на $2 млрд – Bloomberg

Пентагон планирует объявить о предоставлении Украине долгосрочного пакета военного оборудования, включая системы противовоздушной обороны, на сумму более 2 миллиардов долларов. Финансирование будет использовано для приобретения пусковых установок и ракет Hawk, а также двух видов современных противовоздушных ракет ПВО Patriot.

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Об этом сообщает издание Bloomberg. Такое объявление запланировано на момент, когда военные аналитики указывают на начало ожидаемого контрнаступления Украины.

Так, одной из ракет является Patriot Advanced Capability Missile-3 (Pac-3) производства компании Lockheed Martin Corp. Вторая ракета, известная как Guidance Enhanced Missile (GEM-T), производится компанией Raytheon Technologies Corp. По словам компании Raytheon, GEM-T обеспечивает улучшенную способность для поражения тактических баллистических ракет, крылатых ракет или самолетов противника, дополняя возможности ракеты PAC-3.

Соответствующая инициатива USAI основывается на предыдущих усилиях и направлена на поддержку украинской противовоздушной обороны. Программа предусматривает заключение контрактов с датами поставки, которые могут быть отложены на месяцы или даже годы, с целью обеспечения долгосрочных потребностей страны в сфере безопасности, а не для немедленного использования на поле боя.

Так, в ноябре прошлого года США объявили, что будут поставлять системы Hawk из собственных запасов, однако их нужно отремонтировать на средства USAI.

Укрепление противовоздушной обороны является одним из приоритетов для Украины, поскольку это позволит противостоять российским атакам крылатых и баллистических ракет, осуществляемых с воздушных и наземных платформ и направленных на населенные пункты. Кроме того, это обеспечит необходимое прикрытие от российской авиации в долгожданном контрнаступлении.

Ранее сообщалось, что Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Наши военные получили гусеничные вездеходы, тягачи для танков, дроны, боеприпасы для ПВО, автомобили, системы обнаружения вражеских БПЛА.

Также президент Сербии заявил, что не против поставок боеприпасов в Украину и уже год не контактирует с Кремлем. При этом подчеркнул, что его страна готова это делать через посредников.