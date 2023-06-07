Техника и боеприпасы для систем ПВО: Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи

Германия передала Украине новую партию военной помощи для отражения российской агрессии. Наши военные получили гусеничные вездеходы, тягачи для танков, дроны, боеприпасы для ПВО, автомобили, системы обнаружения вражеских БПЛА.

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Список техники, которую ФРГ отправила Украине, обновился на официальном сайте правительства Германии 7 июня. Что получили наши Силы обороны:

– восемь вездеходов повышенной проходимости Bandvagn 206 (BV206);

– два тягача для танков MAN HX81 и два полуприцепа;

– 16 патрульных автомобилей;

– 14 разведывательных дронов Vector;

– три системы обнаружения дронов;

– 2 000 боезарядов для зенитных систем Gepard;

– 11 000 групповых модульных рационов.

Добавим, что Bandvagn 206 – это гусеничный вездеход от компании Hägglunds. Их было выпущено более 11 000, а используются BV206 более чем в 37 странах по всему миру. Эти машины предназначены для перевозки войск и оборудования через заснеженные территории, болотистую и другую труднопроходимую местность.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак вечером 7 июня опубликовал в Telegram эмодзи флага ФРГ и рукопожатия, благодаря Берлин за поддержку.

Как писал OBOZREVATEL:

– Минобороны Германии заключило контракт с концерном Rheinmetall на поставку 20 боевых машин пехоты Marder в Украину. Передача этих БМП планируется в течение двух месяцев, до конца июля 2023 года.

– Недавно стало известно, что Берлин может согласиться поставлять Киеву современные западные истребители. Окончательное решение пока не принято и оглашено не было.

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