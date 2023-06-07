Германия планирует передать Украине еще 20 БМП Marder: почему эти машины называют одними из лучших в мире

Министерство обороны Германии заключило контракт с концерном "Rheinmetall" на поставку 20 боевых машин пехоты "Marder" в Украину. Передача этих БМП планируется в течение двух месяцев до конца июля 2023 года.

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Об этом 7 июня сообщило издание RND. Вместе с БМП будет также передана первая партия снарядов для самоходной артиллерийской установки Gepard.

"Во вторник компания объявила на своей производственной площадке в Унтерлюсе, что получила заказ от Федерального министерства обороны на 20 боевых машин пехоты "Marder". Транспортные средства должны быть доставлены в Украину до конца июля", – сообщает издание.

В целом Германия уже передала в Украину 40 боевых машин пехоты "Marder", из которых 20 принадлежали непосредственно Бундесверу, а остальные были приобретены у компании Rheinmetall.

Характеристики БМП "Marder"

Фирма "Rheinmetall AG" разработала боевую машину пехоты "Marder" (что в переводе означает "Куница") по заказу германских вооруженных сил в период с 1966 по 1969 годы. Первый прототип был собран в конце 1969 года, а производство длилось до 1975 года.

В общей сложности фирма изготовила примерно 2000 боевых машин "Marder".

Несмотря на возраст, это одна из лучших БМП в мире благодаря гармоничному сочетанию скорости, защиты, огневой мощи и проходимости. Marder эффективно сотрудничает с танками Леопард как составная часть ударной группы.

Также Marder является чрезвычайно надежной боевой машиной. Он имеет броню толщиной до 45 мм и боевую массу около 35 тонн и способен двигаться со скоростью до 70 км/ч.

Внутри БМП есть место для 10 человек, включая троих членов экипажа. Командир и наводчик расположены в башне, а механик-водитель находится спереди корпуса слева.

"Marder" вооружена 20-мм пушкой Rh202, пулеметом, противотанковым комплексом "Милан" и оснащена оптическим прицелом.

До этого времени, эта машина все еще используется в немецкой армии, а также находится на вооружении в армиях Чили, Индонезии и Иордании.

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