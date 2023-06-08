В Конгрессе США призвали Байдена предоставить Украине ракеты ATACMS

Американские законодатели обеих партий снова убеждают администрацию президента США Джо Байдена прислать Украине дальнобойные ракеты. Причина тому – по их мнению, начало контрнаступления.

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Об этом сообщает Politico. Армейская тактическая ракетная система ATACMS с дальностью более 466 километров, почти вчетверо превышающая существующие ракеты Украины, была предметом интенсивных дебатов в течение месяцев.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан выразил опасения почти год назад относительно возможных последствий отправки ракетной системы ATACMS. Он высказал беспокойство о том, что использование этого оружия Украиной может привести к эскалации конфликта и даже перерастанию российско-украинской войны в глобальный конфликт, включая риск атак Украины вглубь территории России.

В последние недели оппозиция против поставок боеприпасов администрации Байдена проявила признаки ослабления.

Президент Джо Байден недавно намекнул, что возможно рассмотрит отправку ATACMS. Когда ему был задан вопрос о возможности предоставления этой ракетной системы, он заявил, что этот вариант "все еще на столе". Однако позже представитель Белого дома заявил, что политика администрации по этому вопросу не изменилась.

Недавно группа членов Палаты представителей под руководством конгрессмена Джейсона Кроу усилила свое давление. В письме, направленном президенту Байдену в четверг, 10 законодателей из обеих партий призвали американского лидера дать быстрое разрешение на поставки ATACMS в Украину.

"Война в Украине стала конфликтом на истощение. Мы можем и должны помочь выйти из тупика. Быстро обеспечив украинские силы этими дополнительными возможностями, мы можем значительно повысить их шансы на победу, восстановить мир в Европе и обеспечить более стабильный и преуспевающий мир", – отметили законодатели США.

Сторонники отправки ATACMS говорят, что поскольку они запускаются с высоко мобильных артиллерийских ракетных систем, которые уже отправлены в Украину, они не нуждаются в длительной подготовке и материально-технической цепи и могут быть немедленно использованы.

В письме также содержится призыв президенту одобрить передачу других передовых вооружений Украине, включая истребители F-16 американского производства, дополнительные системы ПВО, такие как система Patriot, а также ускорить передачу американских танков M1 Abrams, которые ожидаются в Украине до конца года.

Кроме того, конгрессмен Кроу заявил в интервью, что американские официальные лица стали менее обеспокоены возможной эскалацией конфликта в результате поставок более совершенного оружия. Он отметил, что Украина повторно подтвердила свою несостоятельность использования американского оборудования для атак на российскую территорию.

По словам конгрессмена, нежелание отправлять ATACMS обусловлено опасениями Пентагона, что США имеют ограниченное количество ракет в резерве, однако отправка этих систем Украине стоит краткосрочного риска, поскольку в долгосрочной перспективе Пентагон планирует перейти от ATACMS к более совершенным ракетам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США все еще сомневаются, передавать ли украинской армии дальнобойные ракеты ATACMS. В Вашингтоне переживают, что передача этого вида оружия Киеву снизит запасы страны и готовность американской армии к отражению собственных угроз.

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