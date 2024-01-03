'Брэдли' наваливают оккупантам: воины 47-й бригады показали кадры ближнего боя. Видео

Воины Сил обороны Украины показали, как используют на фронте боевые машины пехоты M2 Bradley. Эту технику украинская армия получила от Соединенных Штатов Америки.

Видео дня

Запись опубликовали на официальном Telegram-канале 47-й отдельной механизированной бригады в среду, 3 января. На видео показаны кадры ближнего боя с оккупационный войсками России.

"Брэдли наваливают оккупантам", – говорится в сообщении 47-й ОМБр.

На видео показано, как украинский бойцы ведет огонь по позициях врага из пулемета БМП.

Где именно были сняты кадры работы "Брэдли", военнослужащие не уточнили. Однако ранее в пресс-службе бригады проинформировали, что воюют с российскими оккупантами на Авдеевском направлении в Донецкой области.

Американская БМП Bradley названа в честь генерала времен Второй мировой войны Омара Брэдли. Эта техника предназначена для обеспечения транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя и ведения боя из машины.

Украина получила от Вашингтона в качестве военной помощи для борьбы с полномасштабным российским вторжением более 185 боевых машин пехоты Bradley.

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ уничтожили радиолокационный комплекс российской армии "Зоопарк". С 24 февраля 2022 года зафиксировано уничтожение всего лишь 7 единиц данного вооружения.

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