Бригада 'Лють' показала видео зачистки села от врага: ликвидированы пять оккупантов

Защитникам Украины во время освобождения населенных пунктов нередко приходится сходиться в стрелковом уличном бою с захватчиками, не желающими покидать нашу землю. Поэтому бойцы устраивают врагу лютые сафари, не оставляя шанса на жизнь.

Видео дня

Видео реального такого боя показала в Facebook объединенная штурмовая бригада "Лють" Национальной полиции Украины. На кадрах – зачистка села от оккупантов (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

В бригаде не указали направление фронта, на котором происходил стрелковый бой, и не назвали населенный пункт, который Силы обороны уже отбили у врага и начали зачищать территорию.

Однако на видео видно, что от села, где, очевидно, долгое время находились захватчики, не осталось ни одного уцелевшего дома. На улицах там руины и чащи, а на окраинах все в дыму.

Зачищать его от российских войск взялись бойцы штурмового полка "Сафари" бригады "Лють". Они меткими выстрелами объяснили оккупантам, что их здесь ждет только смерть. Во время боя по меньшей мере пять захватчиков были убиты и более десятка ранены.

"Лютое сафари. Этот день раш*сты запомнят надолго... Несмотря на тяжелые условия, наши бойцы успешно выполняют поставленные перед ними задачи, ежедневно борясь за будущее нашего государства", – подчеркнули в бригаде.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали видео того, как иностранные добровольцы Сил обороны зашли в тыл врага и взяли пленника. Российский оккупант сам заскочил в окоп к нашим защитникам, потому что думал, что там его "коллеги".

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