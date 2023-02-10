Бригада морской пехоты получила грузовики и ''старлинки'' от Порошенко

Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа Громад" во время поездки на южный фронт передал бригаде морской пехоты 5 модифицированных грузовиков DAF, а также "старлинки" и автомобильные шины.

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"Бригада новая, а вот командиры и личный состав – наши хорошие знакомые. С этими ребятами мы пересекались еще с 2014 года, многие из них были в десанте, в знаменитой 79-й бригаде. Сейчас они создают новую бригаду морской пехоты. А новой бригаде нужно что? Правильно, техника", – отметил Порошенко.

Порошенко заверил – знают, что россияне готовят мощное наступление на нескольких направлениях: Лиман, Бахмут и до Угледара, попытка захватить всю Донецкую область и позиции на юге. По его мнению, нужно предупредить высадку десанта, и именно на морскую пехоту очень рассчитывают.

"Мы привезли 5 модифицированных DAFов. Они все разные. На некоторых – тент для перевозки личного состава. На некоторых установлены зенитные установки ЗУ-23-2, чтобы "шахеды" не угрожали жизни украинцев. Мы пытаемся обеспечить противовоздушную оборону – то, чем мы занимались с 2014 года", – показал Порошенко.

По словам Порошенко, сегодня это 100-й автомобиль DAF. Это и военный тягач, и артиллерийский тягач, это и тачанка. Он объясняет, что для зениток – гораздо более жесткая подвеска, большая грузоподъемность и проходимость. И надежность, там шестицилиндровый дизель, минимум электроники.

Морпехам привезли и "старлинки", чтобы обеспечивать связь. "Мы провели полное тестирование – они все работают", – говорит Порошенко.

"И самое большое сокровище – это шины, потому что и волонтерские бусики, и пикапы без новых шин не поедут. Вам, как водителям, это очень хорошо известно", – отметил пятый президент.

Военные благодарят за помощь и, пользуясь случаем, передают волонтерам новые заказы.

"Приближается годовщина полномасштабного вторжения и 9 лет этой ужасной войны. Хочу подчеркнуть, что лучшим дипломатом, самым эффективным переговорщиком в мире сейчас являются ВСУ. И поэтому наша команда делает все возможное, чтобы в ВСУ поступила необходимая помощь", – говорит Порошенко.