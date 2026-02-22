Бригада ВСУ получила на фронт новые украинские БТР-4. Видео

42-я отдельная механизированная бригада ВСУ имени Героя Украины Валерия Гудзя получила на фронт новые украинские бронетранспортеры БТР-4Е. Военные уже начали интенсивную подготовку на новой технике, отрабатывая движение, стрельбу и поражение целей в разное время суток.

3-й механизированный батальон обнародовал видео учений, на котором показаны возможности нового вооружения и подготовка личного состава. Соответствующий ролик опубликовала пресс-служба бригады.

Новая техника поставляется со штатным комплектом дополнительных экранов для защиты от кумулятивных боеприпасов.

Личный состав 3-го механизированного батальона отрабатывает навыки управления БТР-4Е, точность стрельбы и взаимодействие во время маневров на полигоне как днем, так и ночью.

По состоянию на конец января подразделения бригады уже участвовали в обороне села Новопавловка на Днепропетровщине. Тогда противник пытался прорваться к позициям Сил обороны, рассчитывая на маневренность легкой мототехники.

Однако его действия были вовремя обнаружены дронами-разведчиками, и после двухчасового штурма враг отступил, потеряв более 40 штурмовиков погибшими.

Что известно о БТР-4

БТР-4 – украинский бронетранспортер, разработанный в середине 2000-х годов. С 2014 года он активно поставляется на вооружение Вооруженных сил Украины.

Машина предназначена для транспортировки восьми бойцов и обеспечения их огневой поддержки на поле боя.

На базе БТР-4 создано целое семейство боевых машин: командирскую, командно-штабную, медицинскую, ремонтно-эвакуационную и самоходный 120-мм миномет.

Штатное вооружение включает боевой модуль БМ-7 "Парус" с 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1, 30-мм автоматическим гранатометом и 7,62-мм танковым пулеметом. Это позволяет эффективно поражать цели и продолжать бой даже в случае нештатной ситуации с пушкой.

Броня БТР-4 выдерживает попадания калибра 12,7 мм в лобовую проекцию. Для противодействия кумулятивным боеприпасам бронетранспортер оснащается противокумулятивными решетками, которые устанавливаются или снимаются в зависимости от боевой задачи.

Новые БТР-4Е укрепляют оборонительные возможности 42-й бригады и повышают эффективность действий подразделений на фронте.

Как сообщал OBOZ.UA, компания Textron Systems, США, объявила о заключении контракта на производство БТР Mobile Strike Force Vehicle в формате Commando Select. Стоимость контракта оценивается в 163,4 миллиона долларов, в рамках которого планируется поставка 65 единиц MSFV и год поставки запчастей для них.

