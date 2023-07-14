Бригады ДШВ на передовой получат новую партию техники для фронта от Порошенко

Петр Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад" подготовил очередную крупную партию техники, которую отвезет в бригады ДШУ на передовой. Это прежде всего грузовики DAF, которые Фонд Порошенко уже больше года доставляет из Великобритании через всю Европу для нужд ВСУ.

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Об этом сообщила пресс-служба "Европейской Солидарности".

В Украине машины проходят техническую подготовку, замену необходимых запчастей и диагностику систем. Их окрашивают, оснащают в зависимости от назначения и передают военным. Таких машин законтрактовали три с половиной сотни, в войска передали более 150 машин. В целом же Порошенко с волонтерами купили для армии более полутысячи тягачей и грузовиков – кроме DAFов это еще и огромные FODENы, и мега-тягачи Oshkosh.

Порошенко также поблагодарил министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и других британских политиков за непосредственную помощь в ускорении оформления соответствующих лицензий и сокращении бюрократических процедур.

"Я об этом раньше никогда не рассказывал, но сейчас хочу поделиться. Мы были на многих складах, прежде чем подписать контракт на сотни грузовиков. Один из этих складов как раз в Великобритании. Вы не представляете, каким юридическим адом было получить все лицензии, без преград купить и вывезти технику в Украину. Тогда я сконтактировал с министром обороны Британии Беном Уоллесом, который смог ускорить этот процесс. Мы смогли быстрее получить лицензии и перевезти автомобили в Украину", – рассказал пятый президент.

Порошенко напомнил, что из контейнеров от боеприпасов, поставляемых странами-членами НАТО, на производственных площадках делают мобильные банно-прачечные комплексы. "Но сначала из этих натовских контейнеров ВСУ получает оружие и боеприпасы, чтобы не только защищаться, но и возвращать свое. Поэтому искренне благодарю Великобританию и другие страны НАТО за помощь", – отмечает Порошенко.

"Мы продолжаем делать все возможное для того, чтобы улучшить обеспечение контрнаступления. У нас есть сюрпризы по "Посейдонам", и сюрпризы по средствам радиоэлектронной борьбы. Мы нашли "матрасы", завозим первые четвертые "Аутеллы"", – сообщил Порошенко.

На фронт везут и спецзаказы – дефицитные колеса для бронированных машин Humvee.

"Это очень дефицитные колеса. Это первая партия, которую мы закупили из Китая. Сразу же со склада отгружаем их на фронт", – объясняет пятый президент.

"Скоро с этим грузом будем на Востоке. Это наш ежедневный вклад в победу Украины", – говорит Петр Порошенко.

С начала полномасштабного вторжения Фонд Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад" передали на фронт помощь на сумму более 3 млрд грн.