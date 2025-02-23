Британия анонсировала крупнейший пакет санкций против РФ: когда будет введен

В третью годовщину войны в Украине, 24 февраля, правительство Великобритании готовится объявить очередной пакет санкций против России. Он будет самым большим с самого начала полномасштабного российского вторжения и охватит экономическую и военную сферы агрессора.

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Об этом заявил министр иностранных дел страны Дэвид Лемми, передает DW. Он подчеркнул, что годовщина войны – это также "время закрутить гайки с Россией Путина".

"Завтра я планирую объявить крупнейший пакет санкций против России с первых дней войны, размывая их военную машину и уменьшая доходы, разжигающие огонь разрушения в Украине", – пояснил глава британского МИД.

Издание же подчеркнуло, объявление новых санкций происходит в то время, когда США взяли на себя ответственность за прекращение российско-украинской войны, и американский лидер Дональд Трамп "меняет позицию Вашингтона". В частности, он в последние недели устранил Киев и его европейских сторонников от переговоров с Кремлем по поводу войны. На следующей неделе премьер-министр Великобритании Кир Стаммер должен встретиться с Трампом в Вашингтоне в надежде, что сможет преодолеть разрыв между Европой и США под руководством республиканца.

По словам Дэвида Лемми, это критический момент в истории Украины, Британии и всей Европы, поэтому европейцы должны удвоить поддержку Киева.

"Вне поля боя мы будем работать с США и европейскими партнерами, чтобы достичь устойчивого, справедливого мира, и в то же время оставаясь четкими относительно того, что ничего не может быть в Украине без Украины", – добавил он.

Кроме санкций против России, министр иностранных дел пообещал, что Британия продолжит оказывать поддержку Киеву – ежегодно 3 миллиарда фунтов стерлингов ($3,78 млрд или €3,61 млрд). Также выразил "готовность и желание предоставить британские войска как часть миротворческих сил, если это необходимо".

Ранее стало известно, что Великобритания обсуждает потенциальное участие своих самолетов Typhoon в миротворческой миссии в Украине для патрулирования неба, такие истребители могли бы базироваться в Польше.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Bloomberg, Евросоюз активно рассматривает "более агрессивные" способы конфискации замороженных активов РФ. Так европейцы пытаются обеспечить финансовую и военную поддержку Украины на фоне возможного сокращения помощи со стороны США.

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