Британия готова к тому, что ее оружием победят Россию – посол Гаррис

Великобритания готова к тому, что ее оружие в руках Сил обороны Украины будет составляющей поражения Российской Федерации в войне. После того, как Киев и Лондон подписали договор по безопасности, оборонная поддержка нашей страны – не только политика, но и обязанность Британии.

Видео дня

Помощь ВСУ в интервью "Европейской правде" прокомментировал британский посол в Украине Мартин Харрис. На замечание журналиста о том, что некоторые западные государства боятся поражения Москвы, дипломат ответил: сейчас речь идет не о ситуации в России, а о ситуации в Украине.

"И это наша политика – поддерживать суверенитет и независимость Украины", – подчеркнул Харрис.

"Конечно, мы поставляем и поставляли оружие Украине. Я горжусь тем, что Великобритания была первой европейской страной, которая поставляла летальное оружие Украине. Во-первых, это были антитанковые ракеты нового поколения. Затем – боевые танки, затем – дальнобойные ракеты", – напомнил посол.

По его словам, на этом этапе боевых действий применение британского оружия защитниками Украины ориентировано прежде всего на временно оккупированные территории, в том числе Крым.

Однако Харрис в интервью не стал отрицать возможность использования оружия на территории РФ. Посол заявил, что это прежде всего "стратегия Украины".

"Это не стратегия Великобритании, не стратегия других партнеров. Это Украина, которая должна создать стратегию для победы", – сказал дипломат.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно британский министр обороны Грант Шаппс заявил, что Европа должна активизироваться и предоставить больше финансирования и вооружения Украине.

– 12 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое соглашение по гарантиям безопасности. Оно будет действовать до вступления нашего государства в НАТО.

– Зеленский в интервью британскому телеканалу заявил, что отношения Киева и Лондона очень прочные. Они не зависят от того, кто у власти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!