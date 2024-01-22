'Европа должна активизироваться': министр обороны Великобритании призвал ЕС больше помогать Украине

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс сказал, что Европа должна активизироваться и предоставить больше финансирования и вооружения Украине, которая почти два года борется с российским полномасштабным вторжением. Страны должны обеспечить Киеву возможность продолжать защищаться.

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Об этом глава британского оборонного ведомства сказал в воскресенье, 21 января, в эфире канала ВВС, его слова процитировало издание The Guardian. Шаппс подчеркнул, что каждое европейское государство должно внести свой вклад в помощь Киеву.

"Европа должна активизироваться и сделать свой вклад, чтобы убедиться, что Украина может продолжать защищаться", – сказал министр.

Шаппс также отметил, что Великобритания является лидером по помощи Украине среди других стран. Он напомнил о пакете помощи в 2,5 млрд фунтов стерлингов и соглашении о безопасности между Украиной и Великобританией.

"Теперь не только Соединенные Штаты Америки, но и Европа должна активизироваться и сделать свой вклад, чтобы Украина могла защищать себя", – заявил британский министр.

На своей странице в социальной сети Х он добавил, что Лондон до рекордного уровня увеличил поддержку Украины, одновременно противодействуя йеменским хуситам.

"Поступив так, мы разбили надежды таких тиранов, как Путин, которые наивно полагали, что нас могут отвлечь многочисленные кризисы. Великобритания может и будет действовать там, где нам нужно", – сказано в его сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сказал, что Украина и Великобритания выстроили прочные отношения на фоне полномасштабного вторжения России. Они не зависят от того, кто у власти в Киеве и Лондоне.

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