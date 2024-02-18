Британия и США планируют предоставить Украине тысячи дронов, которыми будет управлять ИИ – Bloomberg

Великобритания и Соединенные Штаты планируют отправить в Украину дроны с искусственным интеллектом. Технологичные БПЛА могут помочь украинской армии атаковать некоторые российские цели.

Кроме того, западные эксперты уверены, что дроны позволят компенсировать дефицит артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщает Bloomberg.

Великобритания работает со странами, в том числе с США, над предоставлением Украине тысяч новых дронов с искусственным интеллектом. Речь идет о БПЛА, которые атакуют вражеские цели роем и позволяют за одну атаку уничтожать сразу несколько объектов.

Западные военные стратеги, разрабатывающие эту технологию, считают, что она может позволить Украине атаковать определенные российские позиции с помощью беспилотных систем. Также на Западе прогнозируют, что дроны могут быть отправлены в Украину в течение нескольких месяцев, но предупредили, что сроки могут сдвинуться.

Стоит отметить, что дроны приобретают все большее значение в российско-украинской войне. Страна-террорист Россия наращивает собственное производство боевых дронов для поддержки вторжения, а также получает значительные поставки от своего союзника Ирана.

В свою очередь коалиция союзников Украины обязалась поставить ВСУ 1 миллион дронов в течение года, а военные заявили, что использовали военно-морские дроны для уничтожения российского военного корабля в Черном море. Также аналитики отмечают, что акцент на беспилотниках происходит на фоне того, что Украина сталкивается с нехваткой артиллерии, и эта ситуация может стать настолько критической в ​​ближайшие месяцы, что военным, возможно, придется принять решение сосредоточиться на более узком фронте войны.

При этом следует учесть, что новые возможности дронов не заменяют острую потребность в снарядах, однако они могут помочь частично смягчить дефицит снарядов и создать новую динамику на поле боя.

Напомним, общая военная помощь Украине от страны Европы уже давно обогнала помощь США. Кроме того, одобрение Фонда поддержки Украины ЕС гарантирует дальнейшую финансовую помощь. Однако на сегодняшний день сохраняется большой разрыв между обязательствами ЕС и ассигнованиями.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что страны Европы должны согласовать производство передовых вооруженных систем с целью повышения эффективности оказания помощи Украине и обеспечения собственной безопасности.

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