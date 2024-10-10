Британия может отправить своих военных в Украину: в Sunday Times узнали подробности потенциальной миссии

Высшее руководство Великобритании рассматривает возможность отправки в Украину своих миссий с военными инструкторами для подготовки украинских новобранцев. Речь идет о развертывании небольших по количеству привлеченных лиц миссий в "удаленных местах" Украины.

Видео дня

Об этом пишет Sunday Times; издание ссылается на источники среди британских и украинских чиновников. Отмечается, что развернутые на западе Украины "небольшие миссии" обходились бы для Британии дешевле, чем обучение в Соединенном Королевстве.

Информация о возможности развертывания британских военных миссий в Украине обнародована на фоне визита генсека НАТО Марка Рютте и украинского президента Владимира Зеленского в Лондон. Как сообщили в НАТО, встреча сторон как раз "была сосредоточена на значительном вкладе Великобритании в поддержку Украины". В частности, господин Рютте назвал оказание военной помощи и проведение обучения для украинских военных "бесценными".

Согласно продолжающимся в Британии обсуждениям, небольшие группы их военных инструкторов можно разместить в безопасных регионах на западе Украины. Это "было бы дешевле для нас и лучше для них", а также избавило от логистических проблем, связанных с отправкой украинских военных на британские базы, цитирует издание свой британский источник.

"Мы могли бы провести обучение там быстрее, и это было бы далеко от линии фронта, в уединенных местах, поэтому риск был бы гораздо ниже", – сказал он.

Также отмечается, что британские военные в Украине могут опробовать новое оружие, а также перенимать боевые навыки и опыт украинцев, полученный на реальной войне.

В свою очередь, украинский источник издания отметил, что перенос учений в Украину "станет мощным военно-политическим сигналом" и для других стран, и для государства-агрессора.

Что касается первого, то Украина надеется: британский пример воодушевит Францию на аналогичные действия. Относительно сигнала для РФ – развертывание военной инфраструктуры НАТО на территории Украины является "мощным сдерживающим фактором".

Как сообщал OBOZ.UA, по утверждению президента Зеленского, получение Украиной приглашения в НАТО является частью Плана победы. По мнению главы государства, приглашение Украины в Альянс и будущее членство были бы реальными шагами к миру.

Такое приглашение мы должны получить во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Но заседание, которое должно было состояться 12 октября, отложили. Новую дату пока не назвали. Причина переноса "Рамштайна" – это бушующие стихии в США, а именно мощный ураган "Милтон".