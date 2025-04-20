Британия обратилась к России по поводу "пасхального перемирия"

Великобритания призвала Россию не ограничиваться краткосрочным прекращением огня, а обязаться полностью остановить боевые действия в Украине. В Лондоне подчеркнули, что только полное прекращение огня может стать основой для подлинного мира.

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Это заявление прозвучало после того, как российский диктатор Владимир Путин объявил об одностороннем 30-часовом "пасхальном" прекращении огня, а в США предупредили о возможном выходе из переговоров, если Россия и Украина не покажут готовность к реальному прекращению войны. Об этом пишет Reuters.

"Украина взяла на себя обязательство по полному прекращению огня. Мы призываем Россию сделать то же самое", – сказал спикер Министерства иностранных дел Великобритании. Он добавил, что пауза позволит вести переговоры о справедливом и крепком мире.

В заявлении британского МИД призвали Путина показать, что он действительно имеет серьезные намерения по миру.

"Сейчас пора для Путина показать, что он серьезно относится к миру, прекратив свое ужасное вторжение", — отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 апреля глава Кремля Владимир Путин цинично объявил о перемирии на Пасху и якобы приказал своим солдатам "прекратить все боевые действия". По его словам, Москва исходит из того, что "Украина будет следовать примеру РФ" и также объявит перемирие.

По данным WSJ, на фоне угроз Вашингтона прекратить усилия по мирному урегулированию войны в Украине объявленное "пасхальное перемирие" стало для Кремля легкой дипломатической победой. В частности, Путин считает, что "тишиной на 30 часов" показывает готовность идти на уступки.

Журналист Виталий Портников заявил, что "пасхальное перемирие" – это маневр Путина, который прежде всего связан с желанием удержать США за столом переговоров. Ведь Москва заинтересована в сохранении коммуникации с Вашингтоном, от которого уже прозвучали "угрозы" приостановить усилия по урегулированию войны.

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