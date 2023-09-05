Британия передаст Украине разведывательные машины Scimitar: как они помогут ВСУ. Фото

Великобритания предоставит Украине очередной пакет помощи для Вооруженных сил. Страна передаст нашей армии разведывательные машины Scimitar.

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Об этом говорится на странице компании Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) в соцсети X, ранее известной как Twitter. RBSL проектирует, производит и поддерживает военные транспортные средства для британской армии и международных клиентов (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Представители полевой поддержки RBSL (FSR) недавно были направлены в Германию, чтобы помочь @BritishArmy получить несколько автомобилей CVR(T) MK2, готовых к отправке в Украину", – говорится в сообщении.

Как сообщает ОО "Украинский милитарный центр", специалисты компании будут заниматься ремонтом машин и подготовкой их к транспортировке. Сама передача будет происходить из состава подразделений британской армии, которые находятся в Европе.

Речь идет о 23 бронированных разведывательных машинах, подготовка которых будет завершена в течение 32 дней.

Отметим: FV107 Scimitar – это бронированная гусеничная боевая разведывательная машина, которая создавалась по опыту войны в Ираке и Афганистане. Позже она была модернизирован для проведения боевой разведки в урбанизированных районах, где возможно использование самодельных взрывных устройств.

В ходе модернизации машина получила новые сидения для экипажа, обеспечивающие нейтрализацию сильных вибраций при подрыве на мини.

Также Scimitar обладает новой системой связи и позиционирования, облегченной ходовой частью, системой кондиционирования воздуха, увеличенными топливными баками и новыми гусеницами DST 414 Cook Defense Systems, улучшающими дальность и плавность хода.

Scimitar оснащен системой радиоэлектронных помех iIED для противодействия СВП, а также квадрокоптерам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа стало известно, что Великобритания поставит Украине средства противовоздушной обороны. Министерство обороны страны-партнера заключило три соответствующих контракта на сумму более 115 млн долларов.