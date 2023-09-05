Британия передаст Украине разведывательные машины Scimitar: как они помогут ВСУ. Фото
Великобритания предоставит Украине очередной пакет помощи для Вооруженных сил. Страна передаст нашей армии разведывательные машины Scimitar.
Об этом говорится на странице компании Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) в соцсети X, ранее известной как Twitter. RBSL проектирует, производит и поддерживает военные транспортные средства для британской армии и международных клиентов (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Представители полевой поддержки RBSL (FSR) недавно были направлены в Германию, чтобы помочь @BritishArmy получить несколько автомобилей CVR(T) MK2, готовых к отправке в Украину", – говорится в сообщении.
Как сообщает ОО "Украинский милитарный центр", специалисты компании будут заниматься ремонтом машин и подготовкой их к транспортировке. Сама передача будет происходить из состава подразделений британской армии, которые находятся в Европе.
Речь идет о 23 бронированных разведывательных машинах, подготовка которых будет завершена в течение 32 дней.
Отметим: FV107 Scimitar – это бронированная гусеничная боевая разведывательная машина, которая создавалась по опыту войны в Ираке и Афганистане. Позже она была модернизирован для проведения боевой разведки в урбанизированных районах, где возможно использование самодельных взрывных устройств.
В ходе модернизации машина получила новые сидения для экипажа, обеспечивающие нейтрализацию сильных вибраций при подрыве на мини.
Также Scimitar обладает новой системой связи и позиционирования, облегченной ходовой частью, системой кондиционирования воздуха, увеличенными топливными баками и новыми гусеницами DST 414 Cook Defense Systems, улучшающими дальность и плавность хода.
Scimitar оснащен системой радиоэлектронных помех iIED для противодействия СВП, а также квадрокоптерам.
Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа стало известно, что Великобритания поставит Украине средства противовоздушной обороны. Министерство обороны страны-партнера заключило три соответствующих контракта на сумму более 115 млн долларов.
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